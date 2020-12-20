只要妳有回應就中圈套！玩咖的三招「徵玩伴」起手式

▲其實玩咖的路數很類似於一般男人的追求，也才往往讓女生搞不清楚對方目的而受騙上當。（圖／Shutterstock）

對玩咖來說，最常見的方式就是撒網捕魚，利用相同的方式，只要是自己不討厭的女生就可以下手，一次多個也無妨，接下來就是等待時機，看看對方的回覆，由淺入深，慢慢誘捕。

以下三招，就是玩咖最常用的徵伴起手式，如果妳也是同道中人，很快就會接住他的訊號，但如果是涉世未深，誤把這些誘餌當作是愛情的預兆，不小心成為玩咖的玩伴，甚至到後來明知道是局卻不可自拔，那肯定就要傷心了。畢竟大多數的玩咖，就是善用戀愛氛圍來引導妳入甕，在得手以前，他們才不管妳把這段關係當作什麼，往往都是得手後才會說什麼「妳誤會了」、「從一開始就只是想玩玩」之類的鬼話，也是讓多少女生事後才驚覺，原來自己遇到的根本是個渣。

01. 說出來的話，比全糖飲料還要甜。

玩咖最強的武器，往往都是那張甜話說不完的嘴，他們很曉得女生喜歡聽什麼，所以稱讚什麼的從來不吝嗇，讓妳覺得只有他看得見妳的好，聽他說話心情就會好得不得了。

但事實上他不過就是逢人就誇，就像早餐店的老闆娘，而妳當真了、走心了，就正中他的下懷。畢竟這招毫無難度，但卻最容易讓女生心花怒放，所以奉勸很多話聽聽就好，還是要看對方到底做了些什麼比較重要。

02. 事事都要關心妳，不只是暖，反而有點熱。

我曾看過一個玩咖的line訊息，一排下來十幾個女孩，都寫說「明天會變冷，記得多穿一點」，當妳是其中一個女生，妳會以為是特別的關心，但對玩咖來說，只是像廣發長輩圖一樣，卻可能讓他矇到幾個女生的心，即便他要的並不是心。

對他們來說，關心女生像是喝水一樣，讓人有誤以為他是暖男的錯覺，但比起暖男，會發現他們更近似於熱情，以關心之名，其實是想要看妳的回應，然後常常會將話題引導到像是感情觀、前任等等，讓氛圍都要帶點曖昧。明眼的人會覺得這進展的速度快得很怪，但傻傻的女生就會隨著他的引導，繞到迷了路。