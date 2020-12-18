初戀總是最難忘，這是「未完成情結」在作祟

▲未完成情結的力量非常巨大，我們每個人身上可能都有這樣的情結，而每個人也都有完成它的衝動。（圖／Shutterstock）

A先生是一個人見人誇的好男人，工作家庭面面俱到，對妻子更是好得不得了。結婚十年，他沒捨得讓妻子洗過一次碗、拖過一次地，出門還會幫妻子拿包包、繫鞋帶，讓周圍的女士們十分羨慕和嫉妒，就是活生生的「別人家的老公」。

可是，就是這個「別人家的老公」，居然在一場同學聚會後，突然像變了個人一樣，開始魂不守舍、鬼鬼祟祟，在家裡也手機不離身，還常常躲到廁所裡去接電話。

妻子開始擔心他是不是陷入傳銷組織，連連逼問之下，他全盤托出實情：原來，聚會上得知自己的初戀過得不如意，他突然產生了深深的內疚感──雖然當年是初戀主動離開他的，他對初戀也早已沒有了愛戀，但他仍然控制不住自責的想：「如果當年自己堅持把她留下，也許她就不會像現在這麼可憐了。」

因為自責，所以心裡開始牽掛，他總想著該怎麼幫她。一來二去，初戀越來越依賴他，讓他方寸大亂，一時間分不清自己到底只是同情還是愛情復燃了。

妻子得知真相後，又震驚又傷心，怎麼也不相信他居然也會有「外遇」。諮詢室裡，妻子一把鼻涕一把淚的說：「我是那麼相信他，當年嫁給他就是看中他的人品，覺得全世界男人都有外遇了他也不會，誰知道他竟然也是這樣的人！」

我問A先生：「你老婆以前很信任你，覺得你不會是有外遇的人，你怎麼看

自己的呢？ 你相信自己是這樣的人嗎？」

A先生說：「以前我相信，我從來沒有做過對不起老婆的事，而且還勸別的朋友也別做。可是現在，我自己也糊塗了……一方面，我從來沒想過背叛婚姻，但心裡好像真的放不下初戀，總覺得該為她做點什麼；另一方面，又覺得這樣對不起老婆……如果這真的是外遇的話，我就太鄙視我自己了。」

A先生的內心到底發生了什麼？