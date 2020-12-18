初戀總是最難忘，這是「未完成情結」在作祟

▲未完成情結的力量非常巨大，我們每個人身上可能都有這樣的情結，而每個人也都有完成它的衝動。（圖／Shutterstock）

不知道你有沒有注意到，案例中的3個關鍵描述：當年是初戀女友主動提出的分手，現在覺得內疚的卻是A先生；初戀過得不好，A先生感覺到的是自責，卻不是心痛；A先生想為初戀做點什麼，而不是想跟她在一起。

你可能聽說過不少「有了現任，難忘前任」的故事，也聽說過、甚至經歷過很多男性對初戀數十年還念念不忘的情況。不知道你是否像心理諮詢師一樣發現這一點：這些念念不忘的，大多數是當年被分手的人；而那些當年主動離開的人，反而較少會有這樣的牽掛、內疚和自責。

這個悖論發生的原因在於：主動選擇分手的一方，已經在形式和內容上都完成了關係的終結，完成了自己作為前任的角色體驗；而被分手的一方，則突然被剝奪了完成這段關係和角色體驗的權利，在愛情中聚集的心理能量，突然失去了傾注的方向，原本的計畫和設想，也都突然被宣告死亡。這些突然的喪失，會讓人充滿遺憾和內疚，只要有機會，就希望能做些什麼來完成它。

把這種現象叫做蔡加尼克效應（Zeigarnik effect） ，也稱為未完成情結。

蘇聯心理學家蔡加尼克（Bluma Zeigarnik） 做過這樣一個實驗：她邀請了32位受試者參與她的實驗，要求每個受試者都去做20件指定的工作。其中一半的工作在未加干擾的狀態下，允許受試者完成；另一半的工作在受試者執行的中途加以阻止，讓受試者不能完成。實驗結果發現，受試者對沒有完成的工作的記憶，比對已經完成的工作更多。未完成的工作平均可回憶起68％，而已經完成的工作只能回憶起43％。

換句話說，人們更容易忘記已經完成的事，而對未完成的事念念不忘。例如A先生，初戀是他「未能完成的」、「不成功的」事件，所以才會在有機會完成時，回到以前戛然而止的關係中，透過內疚、自責和為對方做些事情，來扳回自己失敗者的體驗，重建價值感。

其實，妻子最初的信任並沒有錯，A先生不過是落入假性外遇中，當他看清楚「未完成情結」對自己的影響，了解到自己需要的不是與初戀重新戀愛，而是給自己一個交代的時候，內心平靜了許多，不再遮遮掩掩，也更有力量在關係中劃清界限，在妻子允許的範圍內幫助初戀女友了。