初戀總是最難忘，這是「未完成情結」在作祟

▲未完成情結的力量非常巨大，我們每個人身上可能都有這樣的情結，而每個人也都有完成它的衝動。（圖／Shutterstock）

未完成情結不只發生在初戀之上，有的人會因為童年養的寵物被送人，成年後養一大堆寵物來彌補自己；有的人會因為沒有得到讚美，而一生都在尋求他人的肯定。

著名的日本硬漢影星高倉健，一生努力衝刺，就是為了博得母親的一句誇獎。母親去世後，他在1993年獲得第13屆日本文藝大獎的最佳隨筆《期待著您的誇獎》中說：「我的一生，母親很少誇獎過我……媽媽，我期望得到您的誇獎，就是為了這個，我背著您討厭的刺青，汙血濺身……我一定要找到一位能代替您誇獎我的人。」

未完成情結的力量非常巨大，我們每個人身上可能都有這樣的情結，而每個人也都有完成它的衝動。如果不想讓這樣的衝動毀滅當下的生活，我們需要做的是：直接面對情結背後的傷痛，與它對話，在心理層面上、而不是現實層面上完成它的轉化。

未完成情結只是眾多情結中的一種。「情結」是榮格分析心理學理論中另一個重要概念，是指一些互相聯繫的潛意識內容的集合，是整體人格結構中一個獨立存在的心理單位，就像人格碎片一樣。情結蘊藏著非常多的心理能量，一種活躍的情結會暫時將我們置於一種強迫狀態，置於強迫的思考和行動狀態，甚至出現強迫性重複。

強迫性重複，指的是個體不斷重複一種創傷性事件或境遇，包括不斷重新製造類似的事件，或者反覆把自己置身於「類似的創傷極有可能發生」的處境裡。例如一個被初戀渣男傷害的女生，很可能會在往後的戀愛經歷中，反覆的遇到一樣的男生。

情結的出現與消失都有規律，往往不受我們意識的支配，甚至能夠支配我們的意識自我。情結在無意識中形成與累積，當它逐漸膨脹到一定程度的時候，就有機會發作，而表現為我們人格與自我的「替代主角」。

情結深藏在潛意識之中，有積極情結與消極情結之分。因此，有的情結能夠帶來溫暖與愛意，有的情結卻會讓人情緒失控、失去理智，毀掉本來可能實現的幸福生活。當一個人身上的情結被啟動後，這個人就會有一種失去控制的感覺，一種完全身不由己的感覺。

例如，一個具有某種性情結的人，當他看見、聽見具有性暗示的資訊時，或者在書上讀到與性並沒有直接關係，但引起他性聯想或行動時，他就會感到情緒低落、惶惶不安。