初戀總是最難忘，這是「未完成情結」在作祟

▲未完成情結的力量非常巨大，我們每個人身上可能都有這樣的情結，而每個人也都有完成它的衝動。（圖／Shutterstock）

情結是一種人人都有的正常心理現象，它們在內容、數量、強度和根源上有很大差異，有的產生於創傷性事故或經常重複的經驗，有的來源於道德的衝突，而所有情結背後都有更深刻的起源，也就是集體無意識中的原型。

例如約拿情結（Jonah complex） 。約拿是《聖經》裡的人物。他本身是虔誠的基督徒，並一直渴望得到神的差遣。神終於給了他一個光榮的任務，去一座本來應被罪行毀滅的尼尼微城勸人悔改，否則城將被滅亡。約拿卻抗拒這個任務，他逃跑了，躲避著他信仰的神。神找到他，喚醒他，懲戒他，甚至讓一條大魚吞了他。

最後，他終於知錯，前往尼尼微城宣告神的意思。最終尼尼微城的人，在神面前禁食悔改並獲得赦免。

「約拿」指渴望成長，又因為某些內在阻礙而害怕成長的人。約拿情結，指的是一種懼怕成功、成長的恐懼情結。有約拿情結的人，總是會在潛意識中給自己設置各種障礙，讓自己沒有辦法取得應有的成就。

又例如，大家常聽到的戀父、戀母情結。有嚴重戀父情結的女孩，會一直找大叔談戀愛；而有嚴重戀母情結的男孩，婚後則常常會因為婆媳關係問題，產生夫妻矛盾甚至婚姻危機。

此外，還有很多典型的情結，例如英雄情結、救世主情結、聖母情結、批評情結、處女情結、受害者情結、復仇情結等。

如果不想讓情結毀了當下的生活，我們可以借助一些心理諮詢與治療的方法，幫助自己解開情結，例如接受長期的精神分析、接受認知行為治療等。

文／ 林紫

本文出自《面具下的哪個我更受歡迎》任性出版

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