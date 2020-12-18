作家H：妳愛上對方身上的特質，往往就是妳日後想跟他分手的缺點！

▲如果妳打著某種很明顯的特質去「找人」的話，到最後，這些特質往往會變成妳交往後想跟他分手的缺點。（圖／Shutterstock）

在愛情這個世界裡面，常有人透過自己喜歡對方的特質去選擇另外一半。這當然無可厚非，畢竟青菜水果，各有人愛。只不過，如果妳打著某種很明顯的特質去「找人」的話，到最後，這些特質往往會變成妳交往後想跟他分手的缺點。

例如以下幾種特質。

第一種：大方。

大部分女生都很在意男人出來約會時，對自己展現的大氣程度到哪裡。這裡面包括了出遊時的費用他是否願意分擔，對妳的朋友他會否愛屋及烏也一併處理費用，在交往過程時能做到這點，乍看之下，會感覺一切都是美好而且值得信任的。

然而，在交往後，妳或許就會發現，這個人很有可能是打腫臉充胖子。他的經濟實力並不見得如此深厚，但他卻為了營造這樣的形象，又或者他本身就是「打腫臉」的個性，出手不計成本。到最後，妳們成為情侶甚至家人時，這種沒有成本觀念的特質，就會導致妳對這個人的失望以及吵架，甚至最後分手的導火線。

第二種：療癒。

不少女生喜歡療癒系的男人。這種男人可以聽妳抱怨苦水，聽妳咒罵妳身邊的三姑六婆，又或者妳的職場苦悶，都可以盡情地往他身上倒。這樣的特質，在交往前或結婚前，妳有可能喜歡。但是在交往之後，妳卻也有可能發現這個人，不是只會聽妳講這些話，就因為他太療癒人了，所以身邊的女性同胞，也會一併向他「投」，到最後，妳的男人很有可能不是只有妳的專屬垃圾桶，而會變成公共垃圾桶，妳也會因為跟別人共用一個垃圾桶，而開始感到不悅。嚴重一點的，那些向他倒垃圾的女人，最終也可能取代妳的地位。