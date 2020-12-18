作家H：妳愛上對方身上的特質，往往就是妳日後想跟他分手的缺點！

▲如果妳打著某種很明顯的特質去「找人」的話，到最後，這些特質往往會變成妳交往後想跟他分手的缺點。（圖／Shutterstock）

第三種：長袖善舞

在很多種工作類型裡面，身為業務人員的男性，是最容易偏向這個方向。畢竟因為工作需要，因此他們有時候會把工作和生活給搞混。而做業務的人，最擅長的就是講話。幹業務的如果口才不好，如果不懂得介紹商品，甚至帶點表演般的呈現，是很難把工作做好的。

也因此，這樣的表演行為很容易吸引到女性。但事實上，一旦妳和這樣的人交往之後，這個吸引人的特質，到頭來有可能變成在朋友面前，在觀眾面前的人來瘋模式，但他想表演的對象，並不僅止於針對妳。於是當你們處於一對一相處狀態的時候，他反而會變成暗淡，沉默，甚至不想與妳溝通互動。另外一種極端方式就是，他的長袖善舞，會吸引到不同的異性接近，當然因此而產生感情問題的機會，也就變得大幅提升。

所以在交往一個對象之前，觀察他吸引妳的特質，是否是他自己有意識可以控制的表現，是一個非常重要的點。不然的話，到頭來妳就會感概說：為什麼當初妳欣賞他的特質，反而變成最後你們分手的導火線⋯⋯

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