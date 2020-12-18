為什麼你大多時候溫柔，對方卻只記得你某次刻薄？照顧好自己，才能應對每個時刻

我有幾個狗友家的狗，怎麼教都教不好。

不是狗特別笨，也不是主人不肯用心，其中有幾個，狗都已經七、八歲了，主人還持續不懈的在努力，那種相愛相殺的情景，不就像兩性關係──你狀態好的時候，會想著對方還有很多優點，對他的缺失盡力忍耐，但你自身狀態差的時候，想到對方多年來始終屢教不改，那種憤怒是多年來真心被糟蹋的委屈。

如此努力為何還是教不會？其實不見得是方法不對，而是主人的狀態不對。

舉例來說，如果你每晚都控制不了自己玩手機玩到半夜，隔天早上就算拚了老命的爬起來遛狗，精神也不會好，而沒睡飽的人耐受性是很低的，狗稍微不受控制，你就陷入一種「我都已經犧牲睡眠爬起來，你為何還不滿意」的憤怒裡，最後你不爽、狗也不爽的回家了，你去上班之後，狗就在家裡拆房子發洩牠的壓力，等你下班回家發現家裡一片狼藉，只能無語問蒼天的想，都已經這麼努力消耗牠的體力了，為何牠還是要搞破壞？

於是你上網找資料、去書局買書、花錢找訓練師……你想方設法，但也許，你真正該學的，是從自身的時間管理做起，就跟兩性專家常說的一樣，當你自己的狀態變好了，對方才有可能變好。

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「先讓自己變好，才能遇到更好的人」，很多人都會這麼說，可是大部分的人好像都誤會了「變好」的意思，只是一個勁兒的在客觀條件下功夫，不是外表精益求精、就是努力學習更多專長，從某個角度而言，當你條件變好了，遇到的對象的確也會變好，但遇到了然後呢？

我有個朋友歷年來的追求者都是有錢人，念大學時大夥兒去夜店玩，別人的搭訕者都是同年紀的男孩，可搭訕她的，都是稍有經濟實力的上班族，後來大家開始工作，她的追求者，就算不是小開，起碼也是自己開公司的老闆階級。