為什麼你大多時候溫柔，對方卻只記得你某次刻薄？照顧好自己，才能應對每個時刻

原因其實不難理解，因為她整個人散發著一種「難養」的氛圍，除了使用精品之外，言談中時不時的讓人感覺到她對生活的要求，大家在聊運動，她會無意的說出自己上次去打高爾夫的經驗，大家在聊染髮，她去的店家都是名貴高級的檔次，總之她整個人就像是一個苦心經營的精品品牌，而且還是在bellavita設櫃的那種，如果你口袋不夠深，連進去逛逛都不敢。

不過，吸引到什麼類型的對象是一回事，能不能長久交往又是另外一回事，而無論你的對象是怎麼樣的人，是窮是富、是帥是醜，我想經營感情的關鍵大概都是一樣的，不外乎是自信阿、理智阿、同理心這一類的性格條件。

而這種心理上的「變好」，其實源自於生活上的自律。

這麼說吧，當妳想睡或身體不舒服時，妳在捷運上看到孕婦或老人，是否只想裝睡不想讓坐？但如果妳精神好心情好，別說是讓座這種小事了，在網路上看到什麼需要捐款的訊息，妳大概也不會小氣。

我要講的不是什麼好心有好報的陳腔濫調，而是想指出狀態不好時，我們都會變的很討人厭的事實。很多時候情侶吵架時，我們總會覺得委屈，明明自己泰半時候都體貼溫柔，為什麼對方卻只記得妳尖酸刻薄的時候，可妳是否曾經自問過，如果妳真的是一個體貼善良的人，為什麼卻會在某些時刻變成刻薄鬼？那些刻薄的時候，是不是妳剛好沒睡好、剛好因為月底把錢花光了而煩惱、剛好前兩天貪嘴吃了冰而導致月經來時痛的不得了？

生活中的摩擦是隨時隨地都在發生的，唯有照顧好自己，才能在每一個摩擦發生時，用最好的狀態，去做出最好的應對。我得說年輕時，我們總誤以為「照顧自己」是指敷兩片面膜或喝兩瓶膠原蛋白，但年紀大了才知道，再高檔的面膜都比不過充足的睡眠，而良好的自我狀態，來自於自律而且克制的人生。

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