▲每一個沒有安全感的女孩背後，都有一個不求上進的男人。（圖／Shutterstock）

女生嫌棄的不是你窮，而是在你身上看不到希望

有時候，男人真的會不自知到「令人髮指」的地步。

學妹淼淼和她的男友白哥分手了，她原以為兩人是好聚好散的，不料事後對方居然特地發訊息來譏諷自己。

「就因為我沒有一份高大上的工作，就甩了我？呵呵，說白了，你不就是嫌我窮嗎？

那你滾去找個富二代吧！」

淼淼說，這則微信讓她覺得又氣又好笑。

生氣的原因是，自己被前男友認為是拜金女，這簡直是赤裸裸的人格侮辱。

好笑的原因是，白哥以為兩人分手是因為自己嫌他「窮」，卻不知道真實的原因，是自己在他身上看不到一絲的希望。

「我對他已經徹底死心了。」淼淼一邊握著咖啡杯，一邊嘆著氣。男生們永遠不會知道，一句「對啊，我就是嫌你窮」的背後，包含了女生多少的心酸與絕望！

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每一個沒有安全感的女孩背後，都有一個不求上進的男人。

淼淼和白哥是大學時候在一起的。尷尬的是，這是一場橫跨幾千公里的異地戀。

白哥在海南上大學，而淼淼在四川念書，每次放假兩人都會相約旅遊。可不知為什麼，旅途中大大小小的費用都是淼淼支付的。

白哥對此的解釋是，他母親是個標準的全職太太，家裡只有父親在賺錢。不像淼淼父母都是做生意的，家境殷實。「這方面你多擔待，我也是家庭原因使然，抱歉啦。」

一開始淼淼還有點「不服氣」，畢竟從小到大自己都是被當作公主來寵的。但是瞭解到男朋友的真實家境後，出於一絲的同情和狂熱的愛情，淼淼逐漸接受了這個設定。

在諸如情人節或者耶誕節的時候，淼淼總會盡可能地送白哥他喜歡的東西，比如知道白哥是遊戲迷，淼淼就送了個人民幣七百多元的機械鍵盤。

而白哥呢，送淼淼的那些毛絨玩具，甚至連車縫線都是不齊的。我甚至都懷疑，它們是淘寶人民幣九塊九包郵或者是商家附送的。

白哥經常掛在嘴邊的話是：「我現在沒錢，等以後有錢了，一定替淼淼買好的！」

彼時沉浸在愛情中的淼淼，聽不進去我們這些朋友的勸阻，天真的相信著白哥所說的每一個字。

畢業之後，兩人的分歧逐漸顯現。