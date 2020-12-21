▲每一個沒有安全感的女孩背後，都有一個不求上進的男人。（圖／Shutterstock）

女生嫌棄的不是你窮，而是在你身上看不到希望

淼淼在父母的安排下進了一家公司，待遇和社會地位方面都很不錯。可是沒過兩年，她卻表示自己想再出去闖蕩一下。

「這裡的待遇是不錯，可要想在杭州扎根發展，絕對是遠遠不夠的。」

「別鬧了！你現在這個工作福利多好，多安穩，我想進都進不去呢！」白哥不僅不支持淼淼的想法，而且在工作上也沒什麼追求，拿著四千多人民幣的薪水就心滿意足了。

每天下了班回家就在電腦遊戲前「生了根」，就連他最基本的個人衛生都是淼淼在打理。

淼淼曾想過藉著親戚的關係，幫白哥換一份雖然累一點但薪水高的工作。但是，她剛一開口就被白哥給頂了回去：「要我求你那些趾高氣揚的親戚？不可能，男人都是要面子的。再說了，我現在這工作不挺好的嗎，雖然薪水少，但是清閒啊。」

之後兩人的爭執越來越多，有一次白哥又拿淼淼「是不是嫌棄他窮」來吵鬧，淼淼終於忍無可忍，提出了分手。

事後，我問她後不後悔，她用小說《源泉》裡的一句話回答了我：「在所有合適的關係中，從來都不存在一方為另一方做出犧牲。我已經為他付出得夠多了，我問心無愧。」

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白哥的窮，不僅僅是錢財之短，更是源於他心智與性格上交雜的自卑與自負。換言之，他窮得「理所當然」，窮得「無所畏懼」，他心甘情願做一隻被命運宰割的羔羊。

人窮一時不可怕，心「窮」一生才可怕。

這種人如果流年得利，一下子得了許多錢財，那可不得了，他絕對會到處宣揚你「嫌貧愛富」的事，詆毀你、挖苦你、諷刺你。

比如年初鬧得沸沸揚揚的「梁詩雅，我花兩百零八萬人民幣祝你新婚快樂」，寫信的男人叫「阿飛」，自稱曾是個窮小子，後來有錢了，於是他在前女友新婚那天，花三十九個比特幣，買下全中國一百座城市的公眾號頭條版面，只為給前女友梁詩雅送一份祝福。

「他很有錢，我知道，以前我是個窮小子，沒有資格愛你。現在我有錢了，卻再也沒有機會愛你了。望你一切安好，幸福安康。還有，不要再用金錢去衡量一個人。」

撇去行銷的成分不說，單看這封信，表面的款款深情掩飾不住背後的尖酸刻薄：「當時你嫌我窮，現在我發達了，你後悔死了吧！」

像阿飛這樣的男人，無論荷包賺得多麼滿，內心深處還是一個窮人。