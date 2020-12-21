▲即使不是進入婚姻或是擁有親密關係，人都不可能只單靠自己一個人活著。（圖／Shutterstock）

一個人很自在何必談戀愛？心理諮商師：承認我們都是脆弱的人，需要彼此

當每個人只關注自己時，這便是孤寂世代的來臨。

就算身邊有人，也對我們失去意義，既不想了解，也不想連結，每個人所謂的世界，就只是活在自己的世界而已。這樣的世界，只是成了一座座不相干的孤島，雖然是群體生物，也不再感受到和群體的關連和相處的價値。

我常遇到年齡三十歲上下的單身者，在未有適合結婚對象的情況下，他們會遭遇到被父母或親友催逼應該要有婚姻的壓力。有些人會說父母充滿指責地說：「眞沒用，一個交往對象都沒有。」有些人則是聽到親友充滿擔憂地說：「你要這樣一個人下去嗎？老了要怎麼辦？沒人照顧，很可憐的。」另外有些人，則是看著父母親友匆忙焦慮地要幫忙介紹，或安排相親。

但是，他們心中都有一個疑問：「從小看父母不斷爭吵，總是情緒很大很糟，小孩也遭殃，從來沒有見到他們是彼此親密和信任的伴侶，也沒有看過他們好好相處，又為什麼要對我的人生指指點點，非要我找個伴不可呢？」，也有人曾經對我說：「 說眞的，眞的要和一個人在一起，若是不快樂、不幸福，卻拖拖拉拉一輩子耗掉人生，就覺得好可怕。」

許多人共同的疑問是：「一個人很輕鬆、很自在，為什麼要多找一個人來麻煩？」

確實，人生並不能簡化為：一個人就是悲慘孤單，兩個人才能保證幸福有依靠。事實上，若是沒有和人相處和相愛的能力，即使想方設法地尋覓另一個人進入關係或是婚姻，那也可能是一場災難，或是製造了兩個人的孤單和寂寞。

而一個人若是能對自己的生命以及生活負起責任，並以自律和積極的態度來充實自我，對自己的身心照顧能維持完善品質，這樣的一個人並不會是可憐或不幸，反而有高品質的自我實現，專心在個體的自我完成，同時能貢獻社會。