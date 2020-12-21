一個人很自在何必談戀愛？心理諮商師：承認我們都是脆弱的人，需要彼此

沒有人可以一直是強者

但是，有沒有人一生可以自始至終都維持這麼高功能的能力？有沒有人可以保證自己一生都不會遭遇疾病、退化或是意外失落？我們眞的可以單單依靠自己，就能維持和擁有生命需要的生活品質？

即使不是進入婚姻或是擁有親密關係，人都不可能只單靠自己一個人活著。我們每一天的生活都仰賴社會的運作和分工，透過每個人的職位或身分，我們都在擔任不同的社會角色和功能。所以，沒有人會不需要社會。社會的存在意義，比我們所認知的還具有更大的功能和意義。

最大的意義，就如阿德勒認為，人與大自然相較，和其他動物相比，處於相對的弱勢，人類必須能夠合作共處才能生存。身為人都要準備好面對與人共處，積極地投入社會，並能貢獻己力，以延續人類的生命。

因此，我們的相互依靠和扶持，並不只是為了某個個人的生存利益而已，以更大的局面來說，如此才能讓人類的生命得以延續。不論是發展醫療和公共事務，或是管理眾人之事的政治和法律，都是為了提升群體擁有更好生活的目標。

即使不是用建立婚姻或家庭的形式，共同合作提供生存的保障，人仍然需要社群來相互貢獻、相互支持，以幫忙彌補彼此的不足和短處。而最大的需求，莫過於身為人都有脆弱之處，我們會受傷、生病，也會遇到危險和各種患難。沒有人可以一直以強者姿態，杜絕經驗個人的脆弱和渺小，即使許多人常以「要堅強」做為自己的武裝和保護色，但眞實的人性及生命本質，都不可能眞正阻隔掉經驗生命的不足和自卑。

若不是因為脆弱眞實存在著，人們好害怕受傷受挫，又何須不斷地追求優越和堅強呢？這些強調和執著，不就是因為太害怕經驗到內心的脆弱和懼怕嗎？面對脆弱，最好的方式是承認脆弱；承認這是人類的本質之一。生命眞的不是用鐵打造的，也不是不鏽鋼，人的身體是血肉之軀，骨頭關節也會碎裂。至於大腦，主管我們的情緒和理智，還有行動反應的重要系統，更可能因為一個外力重擊或重摔，就失去功能，導致喪生。