或許我就是不值得被愛吧？給焦慮依戀的你，三個找回自信的方法

2019年韓國的一個大學生研究發現，焦慮依戀程度較高的人，往往也伴隨著社交焦慮、羞愧感、低自尊等狀況。乍看之下是一個蠻悲慘的結果，但我們仔細瞧會發現這個路徑其實蠻有趣的：焦慮依戀（Anxious attachment）程度越高 →自尊（Self-esteem）越低 →人際關係當中容易產生羞恥的感覺（Shame）→ 社交焦慮（Social anxiety）。

還是沒什麼感覺嗎？我們換成下面的句子可能就會覺得貼切了：

• 我很怕孤單一人、很怕別人不要我

• 因為我覺得自己是個糟糕負面的人

• 我常覺得都是我不好，可是我又害怕造成別人的困擾，所以不想要麻煩別人

• 與人相處的時候，我都害怕他們看穿真正的我，所以總戴著面具、惶惶不安

上面這些句子會產生一個蠻辛苦的結果，就是當事人可能會覺得自己不夠好，所以不敢去靠近其他人，或者是在跟別人相處的時候，沒有辦法用真實的自己，於是慢慢減少人際關係的互動，可能把重心或焦點都放在自己的伴侶身上；但另外一方面他們又討厭自己是這樣的人，覺得自己好像太過依賴了、沒有自己的生活、也不想要給伴侶帶來太多的壓力，所以有時候有些事情、感覺會放在心裡不願意講出來，因為怕自己變成別人的拖油瓶。

可是既然要形成一段感情，就得有所靠近，當兩個人距離如此遙遠，但裡面的另外一個人常常就會覺得「為什麼你有話不說出來？」但殊不知那些話之所以沒有被說出來，是因為他們自己也不相信，自己如果講了，可以被好好的接住。所以，如果不說就不會受傷，何必要讓自己冒這個風險？