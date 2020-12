或許我就是不值得被愛吧？給焦慮依戀的你，三個找回自信的方法

三個找回自信的方法

不過,有些人的自卑是連早上起來照鏡子都覺得自己很悲哀的那種,看到自己都覺得討厭,更不用想著別人會喜歡自己,那該怎麼辦呢?可以透過一些具體的行動來調整對自己的自信:

•每天在便利貼上面寫下來一件感恩的事情或者是好事。很小的事情也可以,明年還很乾淨,就從明年1月1號開始實施吧!

•每天從語錄的本子上面抄一句話來鼓勵自己,可以寫在你的日誌上面,也可以貼在你每天早上會經過的冰箱或者是鏡子前面。

•冬天到了,給自己15分鐘的泡澡時刻。一邊泡澡,一邊感受自己被像是水一樣的溫暖給擁抱。練習閉上眼睛像是回到子宮一樣,感受水給自己的愛。

如果你長期在許多段關係當中都扮演著焦慮依戀者、或者你在跨不同的感情裡面都覺得自己缺乏安全感,有些時候這些安全感可以從別人身上獲得,但有些時候,你可以選擇自己提供給自己。當你可以透過上面這些方法,填補心中的空洞,慢慢讓心裡面那些吵雜可以安穩下來,或許那些你以為伸手卻抓不住的愛,就可以停留下來。

你的可愛值得被好好對待。

參考文獻

Kim, Y. H. (2019). The effects of anxious attachment on social anxiety in college students: Mediation effects of self-esteem, shame and narcissistic vulnerability. Korean Journal of Stress Research, 27(2), 174-182.

海苔熊