今年又要獨自過聖誕節了，單身也可以快樂過節的四個提案

單身的你，對於即將到來的聖誕節恐怕不免感到空虛寂寞有點冷吧！看到街上裝飾著滿滿地節慶燈飾，身邊同事好友都在討論聖誕節要去哪慶祝出遊，這時要約好友也很困難，因為人家不是要陪老公老婆就是要陪男女友，偏偏你卻是一隻單身狗，在冷颼颼的天氣裡，除了體溫冷，心中更是涼。這裡就讓曾有多年一個人過節經驗的凌茜，跟大家分享幾招一個人也可以快快樂樂過節的方式。

一、買個平常捨不得買的東西

因為單身省下了戀愛時的約會和送禮物開銷，所以你現在可以把這些錢很大方的花在自己身上，最近剛出的PS5可以敗下去了，不玩GAME的話買個包也行，當你手上拿著終於到手的好東西，再出門去看看那些捨不得花錢、只能在新北耶誕城看節目的小情侶，是不是會覺得單身真香真好，錢愛怎麼花就怎麼花，也不用看另一半臉色，真棒！

二、組織去死去死團

如果身邊有其它單身的朋友或同事，現在就是組成去死團的時候了，大家一起去KTV或夜店，既可排除寂寞又可增進友情。我最推薦的是去預定那種以氣氛著名的餐廳，因為那種餐廳一定會推出耶誕情侶套餐，情侶去那邊就想享受浪漫，但我們就不給他們稱心，情侶只有二個人，去死團可是一票人，當情侶想輕言細語的時候我們就大聊特聊，當他們做一些肉麻動作我們就用看好戲的眼神盯著他，破壞別人的浪漫就是我們的快樂，單身真棒！