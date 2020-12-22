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淘心話讀心讀你

知道自己要什麼的女人，運氣都不會太差

▲婚姻裡最好的狀態是妳們互相在做不同的事，但氣氛卻寧靜美好，一切不需要語言就能自在相處。（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

身為女人，最重要的事不是長得多漂亮、不是家世有多好，而是知道自己要什麼，能夠知道自己要什麼的女人，不需要會什麼琴棋書畫，不需要會好廚藝，她自然就能活得比周遭的人好！

因為這樣的女人懂得做選擇，她遇到危機或是低潮時，她懂得捨棄她不想要的，保留她想要的，努力的往她想要的目標衝。

而不知道自己要什麼的女人，總會陷入低潮後就爬不起來，她不知道如何爬起來、不知道如何擺脫這樣的負面情緒。

每次當我遇到不知道自己要什麼的讀者，我都會問一句：妳有問過自己妳真正想要什麼嗎？雖然這是一個簡單的問題，但大部分的人很難答出來，她們知道自己正在談戀愛、每天忙碌工作，或是照料家庭，但她們不知道為什麼要這樣？不知道每天自己如此忙碌的動力為何？

▲（圖／Shutterstock）

如果繼續問她們，那麼妳為什麼選擇現在的工作、老公、現在的情況？她們就會一如所料的回答，譬如遇到了就談戀愛，現在的工作是因為剛好畢業找到工作，她們沒有多餘的想法，彷彿人生就是這樣過！

當妳總是把「人生總是這樣過的」觀念放入腦海中，妳會發現過了五年、六年、七年，這樣重複的生活時，妳會突然有一種遇到困境的感受。每天日復一日的讓妳過著一樣的生活，卻沒有任何的喜悅感，妳找不到改變的方法，因為這樣的生活起碼讓妳可以度日，妳害怕改變會讓妳失去一切，所以妳寧願遮蔽自己的感知，繼續日復一日！

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Tags : 伴侶女人對象條件運氣

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888