知道自己要什麼的女人，運氣都不會太差

▲婚姻裡最好的狀態是妳們互相在做不同的事，但氣氛卻寧靜美好，一切不需要語言就能自在相處。（圖／Shutterstock）

身為女人，最重要的事不是長得多漂亮、不是家世有多好，而是知道自己要什麼，能夠知道自己要什麼的女人，不需要會什麼琴棋書畫，不需要會好廚藝，她自然就能活得比周遭的人好！

因為這樣的女人懂得做選擇，她遇到危機或是低潮時，她懂得捨棄她不想要的，保留她想要的，努力的往她想要的目標衝。

而不知道自己要什麼的女人，總會陷入低潮後就爬不起來，她不知道如何爬起來、不知道如何擺脫這樣的負面情緒。

每次當我遇到不知道自己要什麼的讀者，我都會問一句：妳有問過自己妳真正想要什麼嗎？雖然這是一個簡單的問題，但大部分的人很難答出來，她們知道自己正在談戀愛、每天忙碌工作，或是照料家庭，但她們不知道為什麼要這樣？不知道每天自己如此忙碌的動力為何？

如果繼續問她們，那麼妳為什麼選擇現在的工作、老公、現在的情況？她們就會一如所料的回答，譬如遇到了就談戀愛，現在的工作是因為剛好畢業找到工作，她們沒有多餘的想法，彷彿人生就是這樣過！

當妳總是把「人生總是這樣過的」觀念放入腦海中，妳會發現過了五年、六年、七年，這樣重複的生活時，妳會突然有一種遇到困境的感受。每天日復一日的讓妳過著一樣的生活，卻沒有任何的喜悅感，妳找不到改變的方法，因為這樣的生活起碼讓妳可以度日，妳害怕改變會讓妳失去一切，所以妳寧願遮蔽自己的感知，繼續日復一日！