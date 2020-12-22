知道自己要什麼的女人，運氣都不會太差

我有一個朋友，在26歲的時候差點要結婚，但她果斷的選擇不結婚，因為她很清楚談戀愛和結婚是兩件事，她知道對方對她很好，也有穩定的工作，但她很清楚結婚擁有這兩樣絕對不夠，為了以防萬一未來離婚，於是她果斷的分手（因為對方想要結婚了），隔了五年後，朋友遇到了現在的老公，她果斷的選擇結婚，她知道這是她想要的男人，所以她覺得可以結婚了！

我問她：「妳選擇結婚對象有什麼方法？』」她說：「我會把眼前的景象套入未來五十年，然後我會試著想看看，可否和眼前的男人過著五十年的生活，如果可以，這就是我想要的對象！」

朋友語重心長地說：女人啊！有幾個重點要了解：

1.多看男人做的比說的重要：

結婚對象一定要看清楚，男人會做事比會說話來得重要，因為家庭絕對不是說說就可以維持的，只會說不會做，婚後就是把小孩都丟給妳顧，這樣的生活我才不要。

2.男人懂得互相比有錢更重要：

現在女人都很愛挑有錢的，其實進入婚姻生活，互相比有錢還重要。妳挑一個很有錢的男人，但他一點也不體貼也不互相，即使再有錢，妳仍舊會覺得妳嫁給了室友而不是老公。

3.女人醒醒吧！熱戀期的準則要拿掉：

很多女人不知道自己要什麼，那是因為她總是用熱戀期的準則在挑選男人，以為男人就是要以熱戀期的態度在談戀愛，這樣很容易逼走好男人的。畢竟，熱戀期只是一時，婚姻是一輩子，不可能像偶像劇一樣天天對妳殷勤、對妳伺候，妳是女人又不是媽祖，不需要供奉的！

要知道，婚姻裡最好的狀態是妳們互相在做不同的事，但氣氛卻寧靜美好，一切不需要語言就能自在相處！

知道自己要什麼的女人，才能真正的幸福！知道自己要什麼的女人，運氣總是不會差的，因為她們懂得選擇對象不是要選多優秀的，而是要選真正適合自己的人！

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