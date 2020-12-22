▲當時的刻骨銘心，現在看來也不過是因為過於單純，而將小確幸無限放大而已。（圖／Shutterstock）

那幾段沒結果的戀情，才讓人成長最多

朋友都說我的脾氣好，很少生氣，可是殊不知如果是男朋友，那就另當別論了。

軟弱的個性只給外面不熟悉的人，至於任性就留給最親近最親愛的，或許這就是人類的通病吧。

但是話雖然是這樣說，可我也是個屬於哄一哄就會舉白旗投降的那種類型，於是我跟他吵吵鬧鬧，分分合合，就這樣過了好幾個年頭，好幾個年頭都牽著手。

「有多少顆心，就有多少種愛情。」我躺在床上望著天花板這樣說。

「你一個人在碎念什麼啊？」他躺在一旁專注玩著手機遊戲這樣問。

「這是托爾斯泰在安娜・卡列尼娜裏寫到的很有名的一句啊！」

「你看過那本小說嗎？」

「還沒看完。」

「那你在那邊。」

當一個故事會有句點落下的結果，就會有前兆的伏筆在不遠的那頭。

我們有太多不同，我們兩個個性不同，興趣不同，話題不同，價值觀不同，總之很少能夠找到相同的地方來讚頌，同床異夢就是可以找我們倆去詮釋也就再適合不過了。

托爾斯泰寫得很好，就以另一種消極的角度看來，我和他兩個人，兩顆心，的確似乎在兩種不同的愛情裡，我們期望的渴望的，自始至終，都沒有交會過。

至於為什麼當初會在一起呢，我實在也想不起來了，

就只是知道分開的時候，痛到一片空白。

「有多少顆心，就有多少種愛情。」我躺在床上望著天花板不斷地這樣說。

「你為什麼會喜歡我啊？」我用手撐著臉，滿心期待的等他回答我。

「嗯….因為你外型是我的菜啊！」他語氣平平的邊玩著手機這樣說。

「噢～還有呢？」這不是我要的答案。

「就這樣啊。」他依舊當作這是理所當然沒有問題的答案。

可以看出我們的感情從一開始就建立在一個十分不穩定的基礎，

不過開心的事當然還是有的。

只是現在回過頭來看，或許當時的那些快樂，都是無知的快樂吧。

當時的刻骨銘心，現在看來也不過是因為過於單純，而將小確幸無限放大而已。

一直到近年都還有朋友會不時玩笑問說：

「如果你在街上碰見他，你會怎麼樣呀？」

在我印象中，

沒有一次我是可以立即對這個問題做出反應的，一次都沒有。