「補教人生」激情史！婚外情為何總是正宮小三永遠的戰爭？

據報導，補教名師高國華與陳子璇的九年婚姻觸礁，兩人在年初已經協議離婚。隨後陳子璇卻在臉書上公開分享她和高國華的「補教人生」激情史，因而讓高國華前妻蔡郁璇看不下去，忍不住痛批：「到底要厚顏無恥到什麼時候？」而陳子璇疑似隔空喊話，表示自己不想公布真相是不希望蔡郁璇因為真相而受到傷害。正宮與小三的戰爭從十年前打到十年後，這其中的愛恨情仇讓人霧裡看花恐怕只有當事人才了解，艾姬秉持一貫不批判的原則，倒是我們可以藉這個事件從社會觀察的角度以及兩性問題層面有一些思考和討論。

1.分手後爆料的人通常在想什麼？

有的人分手很低調，有的人很高調。分手後自爆料的人到底在想些什麼呢？如果是家醜外揚撕破臉類型的爆料，大概是心裡有很多不甘心，強大的恨意已經令人無法再理智顧全大局，不惜玉石俱焚。例如我們看到有些人在分手後發黑函和揭發對方真面目，曾經最親密的人搖身一變成為對方公眾形象和事業的殺手。而分手後爆料「激情史」，有時候是對其他對象的炫耀，例如前女友刻意挑釁現任女友。而公眾人物的自爆料偶而是基於操控社會輿論，或者認為反正都分手了不如炒炒新聞利用這段戀情的剩餘價值吧！

2.在社會主流意識下的小三，扶正也難以獲得祝福。

只要當過小三或小王，身上彷彿貼了撕不掉的標籤。尤其是曾經高調當了小三的女人，扶正之後也是一堆人看衰看好戲，等著看妳的失敗。事實上，社會上當過小三和小王的人比你我想像得都還多，無論是故意或無意，差別只在於有沒有曝光而已。心理學家研究發現，喜歡給別人「下定義」和「貼標籤」的人，通常都缺乏對他人的尊重。甚至許多自己也是小三或小王的人，看到這類新聞還會義憤填膺罵得比誰都大聲，藉由攻擊別人掩飾自己或讓自己產生比較高尚的優越感，或者將自身情感上的挫折化為攻擊，轉移發洩到其他人身上。