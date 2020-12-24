▲攝取糖分，有可能會讓你覺得更加疲勞。（圖／Shutterstock）

疲憊的時候吃甜點可以放鬆點？精神科醫師：你可能越吃越累！

血糖值波動帶來負擔

像這樣血糖值劇烈波動的現象，就稱為「血糖飆升」（Glucose Spike）。

就算是之前未曾被診斷出患有糖尿病的人，如果飯後血糖超過140mg/dl，就要懷疑可能是血糖飆升。

但是，健康的人沒有機會測量飯後血糖，一般認為有相當多人並不知道自己有這種現象。

一旦血糖過低，就無法提供足夠的糖分給大腦。一般而言，低血糖為低於70mg/dl，如果血糖值低於50mg/dl，就會出現影響意識的症狀。而在降低至50mg/dl之前也會出現其他各種症狀，像是煩躁、思考力降低、心悸或發冷、發抖等等。

因為血糖值的大幅波動會對身體造成負擔，所以說雖然感覺疲憊，我也不建議攝取不必要的甜食。

即使如此，總是會有「不管怎樣我就是想要吃甜食！」的時候，也不可能這輩子都不吃零食點心，解決方法就是吃完甜食後，立刻去做點輕鬆的運動，像是上下樓梯等。

當我們活動身體時，會促進全身的血液循環。如果血流能夠在手腳等四肢中較細的血管內順暢流動，就可以減少流向胃腸的血液。透過這個方式，讓胃腸的蠕動比平時來得稍微遲緩，減緩糖分的吸收速度，就能夠防止血糖值急遽升高。

希望大家盡可能戒掉「疲憊時吃甜食」的習慣。我建議取而代之的方法是，抽出一點時間走出辦公室曬曬太陽，透過日光浴溫暖身體。副交感神經受到刺激，就容易消除疲勞感。

POINT

「感覺勞累就吃甜食」其實是NG行為。

如果無論如何都想吃甜食，吃完後要立刻運動。

文／井上智介

本文出自《剛剛好的不努力》方言文化出版

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