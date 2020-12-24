蔡侑霖專欄／「哪來的勇氣，憑什麼是你先提分手！」30歲後，恍然明白他從一開始就沒有認真對過我

工作多年下來，隨著每天所遇見不同背景及環境的人，自己的原生脾氣也逐漸被磨掉，順道調整心性，丟拋過去太主觀的判斷及認知，於是，你我也就成了小心翼翼、成長升級過後，世俗大眾判定的「好人」；這樣的人，多數在從前被許多前輩或同儕指點迷津：「你的個性要改一改，不然真的會沒人要你」、「想法太自我，你有想過對方不是這個意思？」、「你太挑了啦，挑到最後真的就是單身一輩子」。眾說紛紜的結語，其實都在責備或者暗喻標準太高、眼光太前面、甚至這類型的人難搞、問題多。事實真的是如此絕對嗎？這樣的人真的是鐵石心腸、憨慢談感情？未必喔！這類的人，可能不是你想像中的那樣堅強勇敢。

越難搞、情感越是細膩，更容易在關係相處上重挫

剛過34歲的Sally是知名4A公關公司的高階主管，在業界有著響噹噹的人氣，工作的她表現可圈可點、氣焰高漲且能快準狠下決策，私下的她善於人際關係的拿捏進退，從不讓飯局場合尷尬及賓客結帳買單，可說是非常優秀處理情感、識大體的女孩子。一次的飯局上，我見Sally精神不濟找我咬耳朵，刻意避開其他在場的朋友，娓娓道來這陣子她遇到的「奇人異士」，原來，她在交友軟體Tinder向右滑到一個外表是她的陽光天菜、現實工作為竹科新貴的工程師、家世背景小康且斯文，彼此交往有五個月多，已見到雙方的好友及家人，兩人相處狀態都很順遂。

我心想，這樣得來不易的條件，想必兩人如膠似漆，往更穩定的目標邁進。此時，Sally卻眼眶泛紅，忍不住就流下眼淚，並說起背後的心酸：「這個男人，在我們交往第三個月的時候，有天跟我坦承其實他有一個交往8年論及婚嫁的女友，只是當時覺得新鮮有趣，下載了交友軟體打發時間；不料卻遇到我。後來假戲真做之下，隱瞞他其實非單身的身分。最近，他跟我開始避不見面，原因是他切不斷8年的女友，而我，早已身陷進去，甚至詛咒及期待他們有朝一日分手，跟自己有未來走下去…」

聽完，這齣灑狗血的劇情，我實在不太方便多給些額外意見，只能先安撫Sally的情緒。離開前，我給了她一個忠告：「妳現在不即刻斷乾淨，苦得都是自己，甚至公親變事主，莫名冠上第三者的頭銜！影響生活也干擾白天工作的表現，至於嗎？妳是公關，應該知道輕重緩急的危機處理！」她微笑了，也默默點頭這個事實。