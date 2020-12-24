蔡侑霖專欄／「哪來的勇氣，憑什麼是你先提分手！」30歲後，恍然明白他從一開始就沒有認真對過我

有些人白天工作可以說是盡善盡美、無懈可擊，一旦關於自身的情感問題，就釐不清狗屁倒灶碎事一堆，多數的原因可能都來自——

1.原生家庭及過去成長的經驗：大家都投射作用認為這個人一定可以得到100分、凡事一定沒問題且使命必達，殊不知，只要落空或失敗，便會一蹶不振、鑽牛角尖，甚至強烈自責問題的根源肯定是「我是不是很糟」、「我不值得擁有」、「算了！我天生註定不適合」…這類負面低貶價值的灌輸。

2.沒自信，於是就爛到底！大不了永遠就不要談感情：這樣的想法，就真的會是穩定單身一輩子！

3.凡事搶先、搶第一、搶完美：別忘了，感情事無法單方面衝刺。當兩人相互溝通沒有在同水平線上對等，失衡狀態就是破裂、對牛彈琴，一切的規劃也只是幻想、不現實的白日夢。

反正你就愛吃浮誇、花言巧語這一套，講越多，你付出就更多！

按表操課每天起床前，滑開手機第一件事情，要求對方勢必做好做滿，如果沒完成便會認為對方不是真正愛自己，於是那些虛無飄渺、包著糖衣的問候語，每日彷彿罐頭訊息傳來，好比是：「早，記得多穿衣服，沒有你，我很可能活不下去！」、「我下班了，今天一整天工作都是在想你」、「寶貝，有想我嗎？想我就要傳訊息給我喔！」…乍看之下，沒什麼太多背後問題，但其實這類文字，潛意識都是自己強迫對方「勢必要做到」、「務必完成到位」，好來收買內心深處不安全感、猜疑不安的情緒，有趣地，有些初識沒那麼想認真談感情、甚至還在磨合的戀人，大多數都會被這些詞彙沖昏了頭、甘之若飴粉紅泡泡的情懷，以致落得「玩家型情感玩家」追求曖昧氛圍、不談關係的速食男女，有機可趁傷害想認真穩定的人。

而那些抓到浮木般欲想穩定的人，瘋狂投入過往不敢做的行為舉止、花錢討好只盼望對方開心給點回應、驚喜層出不窮獻殷勤，一切著魔樣子只為證明「原來，我值得被愛、我有感情了…」一針見血說穿了，實際上都是自己一廂情願，而非郎情妾意的確切關係。

日子一拉長，不加思索的慢性中毒，適應習慣「同樣動作」、「相同時間捎信關心」，只要有一次毫無音訊、不在自己節奏內回應，便像喪屍似患得患失、貌合神離、啞巴吃黃蓮般的靈不附體，打亂所有日常步調，影響周邊所有人，倘若全世界都不懂自己的心情——好苦，你開始百思不得其解，吃瓜旁人也深覺你是不是莫名其妙！