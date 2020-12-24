蔡侑霖專欄／「哪來的勇氣，憑什麼是你先提分手！」30歲後，恍然明白他從一開始就沒有認真對過我

單身，你假設一切都過得很好、很棒，其實根本沒必要讓另個人闖入生活

許多人鼓吹單身就是儲值身價最佳的時機點，可以盡情挑選喜歡的事物去進修、好好享受無拘束的隨心所欲、深刻誠實了解自己優缺點在哪，誰合適自己、哪個人不必勉強。確切說來，談感情必得「天時、地利、人也要合」。其中，最困難地，多次約會下來的心得經驗，矛頭都指向可能問題點在於「人」的關鍵——或許不是自己很喜歡的，但對方很真誠對我好、抑或對方條件吻合理想標準，卻不想穩定下來、性情很渣…等腰斬進一步關係的發展。

到了一個階段的人生，你會發現不是自己不積極，而是不再怨懟需要談兩人情感；現在的自己，過得輕鬆自如也自在，無需強求，迫切一個陌生人盡快來到自己的世界。年輕時候可能很容易做到，過了30歲後，這件事變得不再是首選重要，而是可不可以在對方面前，盡情做自己、大方真正的呈現個性。

是啊，許多人耐不住心性的寂寞，在孤單的時候找人陪，卻也敗在寂寞覺醒後的大徹大悟，太累人，也浪費時間。感情，都是在最美的時候，醞釀綻放、芬芳動人，被同頻率的人吸引，進而產生共鳴。絕非強摘果實般的揠苗助長，你喜歡他，對方不見得全心全意好感於你；你說你愛上他，所作所為都是單相思、談「愛」太沉重也壓力如山大。如此說來，還要委屈自己，成全別人，甚至口是心非，來為自己的寂寞孤單來辯護、證明不是出自於己意的意思。每個人在適婚年齡將面臨階段的抉擇，早點認清自己的合適、真正自在的生活狀態為何，至於有沒有人可以一起談感情的緣分，不再是枷鎖般的壓力、隨時處於患得患失的狀態。

有天，假使對的人悄悄來到，你也會逐漸看清真面目，用心去體悟兩人心意是否相通、默契般地無話不說，減少受傷及過度認真的悔不當初。未來，我們一起加油再努力，有心想要遇見合適的對象，時間遲早會跟上，幸福會臨門不再是出現童話故事裡人設，而是你為主角。

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