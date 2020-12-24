▲有些人不能愛得太靠近，因為在他心中，有一個他的認為，不接受反駁，不能被檢視，那是「我就是愛，我就是不允許你」，沒有為什麼。（圖／Shutterstock）

你的以為，很可能是他人的不以為意

這幾乎是我最愛的一個真理了。我想與你分享，因為我反省自己，甚至是責備自己的時候，就是仰望著這句話：不要用你的以為去理解這個世界。

我們好難過地發現，這個社會的理解太少，以為太多，所以爭執常常、分裂常常、傷害常常，如果彼此都能先明白對方，會少掉很多問題。

在人際關係中，所有矛盾都是從「我以為」來的，我以為你不會在意，我以為你不會生氣，我以為你懂我……，哪來那麼多的我以為，有人太過自我，還以為自己有做到換位思考，其實都是以我為尊。

可是他還感到受傷，不知自己很討人厭。

實踐這個道理的人是絕對的成熟。

不要用你的以為去理解這個世界，這個世界並不是用你的價值觀去運轉的。你認為的道理，你認為的善與惡，你認為的尋常，那不過是你的以為，你必須要寬容地去接納自己「不那麼以為的事」。

直到今天，身邊有些我喜歡的朋友，解讀一項議題或立場，僅用他的所知去詮釋，於是善惡好壞立刻分明。很多時候我用愛忽略（ 愛不只可以發電），因為不想衝突；可是想一想，慶幸這還是我愛的人，所以是該說兩句。我問，你這樣以為，你知道來龍去脈嗎？你明白那些指責的人是站在什麼立場嗎？你又清楚自己是為什麼支持或反對嗎？——不要似是而非，不要輕易發動攻擊。

即便你好有道理，也不表示別人都是歪派邪說。

我們都要承認，我們的以為好廉價，因為世界巨龐大，價值體系超複雜，事情往往不是非黑即白，或尺寸刻度都相同。