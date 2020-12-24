關於疫情，你不需要幫助誰，也不需要展現你的正義

網路時代，加快了八卦跟惡的傳播

多年前我退出了一堆群組，也不想加入太多閒聊話題社團，為什麼？我發現當人群聚集起來，最不缺的就是大量的八卦跟惡意，尤其碰到了腥羶色或是政治話題。

歲末之際，台灣疫情出現破口，根據疫情指揮中心報導，某企業的女員工因為跟某機師密切來往確診感染新冠肺炎，就開始被傳了CCR，ㄈㄈ尺，廣洋傳，各種污辱女性的言論，一堆人彷彿在看好戲的狀態評論此事，在尚未有任何定論、推斷，網路上已經流傳著女生的IG，肉搜，甚至還有人拿馬來西亞網紅的照片到處宣傳，說「如果是這麼正的女孩，我也願意得肺炎」。

謠言永遠都比事實來得精采，但從來沒人去問真實與否

沒幾個小時，各種謠言就散佈在各大群組、論壇以及人們的口中，網路傳女生是小三，機師的家庭攤在陽光下，感覺得罪了全天下的人，有人不明就理開始瘋傳，編故事，引發各種議論。

試問，如果是你，你的家人，你的朋友，你的妻子，做何感想？網路上如潮水般攻擊，彷彿感染肺炎就是滔天大罪，試問，你在不知情的狀況下得病，是誰比較慘？

疫情期間，最不需要的就是八卦正義使者

猶記疫情剛爆發之初，許多人旅行被迫中斷回國，許多旅行者歸來者，被一堆人貼上病毒標籤，彷彿他們出去就是錯，回來也是錯，看好戲跟跟著罵的心態，讓人覺得病毒不可怕，可怕的是人心，還有仇視的言論。

這次不到1天的時間，就各種散佈女生是第三者，各種私生活的探究，甚至到肉搜社群媒體的可怕行為，到底是仇女？還是痛恨病毒？我想，這樣的言語暴力蔓延，比病毒還可怕。