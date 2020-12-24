關於疫情，你不需要幫助誰，也不需要展現你的正義

鍵盤背後，隱匿的是對於社會的仇視

的確，疫情的破口真的引發了許多人的怒火，好不容易守住的疫情突然出現了危機，但危機就是提醒，告訴每個人不要鬆懈，減少聚會，保持社交距離，不要造成疫情擴大，但並非讓大家無限上綱的探查個人私生活的真相。

每一個轉傳，每一句輕視話語，都不是好事，很想問那些躲在鍵盤後面的神隱大師們，到底是什麼樣的心態，或許你的一句玩笑話，最後就如滾雪球般無限放大，編出來的劇本，被媒體引用或是當作事實數據。

女孩，仍在病房裡跟病毒搏鬥，卻無法為自己親自辯駁，最後，事情過去了，每個人都忘記了，傷疤卻留在當事人的心理。

關於疫情，你不需要幫助誰，也不需要展現你的正義

別自以為正義的加入這個討論話題，議論起你完全不知道的她，或著想挖出她的故事線與全部，你不是偵探，她也沒有犯罪，甚至你跟她八竿子都沒有關係，請停止議論關於她的私生活，不管她私生活過得怎樣，都不關你的事，你的事，她也不會知道。

過去，我也常被不經意的評論傷得遍體髮膚，許多路過讀者在合作媒體文章留言區有不負責的留言，例如「這篇廢文！」、「這作者有病！」、「寫什麼爛文章！」等，留言者或許不知道我看著這段文字，內心憤怒到了極點，用他的文字，刺穿了我的心臟，而我必須要用很多時間縫補，把自己的心臟訓練到很強，對抗世界的惡意潑灑的髒水。

你不需要幫助誰，也不需要展現你的正義

這世界不缺乏惡意，但你的善良，會為你開啟美好的一扇窗，你不需要幫助誰，也不需要展現你的正義，更不需要去剝絲抽繭誰的對錯，把口罩戴好，把嘴巴閉上，把日子過好，不好都會離去，好的才會留下。

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