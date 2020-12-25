當有一天你能打從心底不再追究，那才是徹底地釋懷

總是不曉得要以什麼樣的姿態和心情，讓「離開」輕巧地發生。從鼓起勇氣決定，到真的轉身前行，不論在什麼樣的場合裡，所歷經的告別，於你而言都是意義重大的。大抵是太過了解聚散無常，反而在面對離別的時候強迫自己理性，無論是早有所準備抑或猝不及防地走到終點，從將要結束到真正結束的分野，其實還是會讓人感到如夢似幻的。

「就這樣結束了嗎？」當沒能從上一個階段真正地走出來，很多時候會這麼問自己。依然會在許多時刻選擇不斷地倒帶，因為走進人群從來就不是一件容易的事情，從略為羞赧到落落大方，再從落落大方到無話不談，其中最難能可貴的，便是真心相待。一同經歷過幾次狂風暴雨，把某些人厚重的烏雲都遣散，也曾一同腳踩碎浪、看著柔和的夕陽，說好明年還要一起踏上同一片海灘。可是事實卻是一旦離開、一旦不再具有不可抗力的理由做為你們的羈絆，哪怕再怎麼看重彼此，都沒辦法像從前那般時常笑著談天，離別時毫不猶豫地說明天見。

離開表徵的意義是脫離了某一種狀態，也代表曾經辛苦積攢的事物都有可能因此分崩離析。但幸好有些連結一旦建立，就不會再隨著無常被消解，如果沒能恆常停駐在彼此的生活，便用最為真誠的祝福做為陪伴，在不具特別意義的日子碰上一面，依然能繞著無關痛癢的話題打轉，不著邊際地確認彼此的安好。若是關於情感，很多時候儘管你切實地知道自己當時的狀態有多糟，做了某些決定會變得更好，可是在離開的當下，多半還會抱有不捨，還是有太多沒能遺忘以及心緒起伏沒能被妥貼地安放，於是帶著沒能找到解答的疑問，跌跌撞撞地走向下一處遠方。