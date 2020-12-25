作家H：如果妳的男人，可以給妳這件東西，那麼才足以證明他是愛妳的！

▲不要去追求那些可以給妳外在刺激，或者附加條件的男人，因為如果他不花時間在妳身上，就算妳擁有那一切也是枉然。（圖／Shutterstock）

茫茫人海中，存在著各種男人。

總有女性朋友會問我，什麼樣的人才是真的，什麼東西才是足以證明，這個人是值得我愛的？！我必須看到什麼，才能知道這個人的真心！於是很多人開始設定條件在尋找自己的另一半。包括像是對方的長相如何，對方的收入多少，對方會不會照顧人，對方的嘴甜不甜，會不會哄自己，對方可不可以讓自己撒嬌等等⋯⋯但事實上，只有一件東西，對方拿得出來給妳，才是足以證明他是愛妳的，那麼，那個答案是什麼呢？

給妳十秒鐘，想一下，看妳的答案和我的是否一樣！

我的答案是：時間。

曾經有個小故事，發生在我自己身上過。

在年輕的時候，我和一名外貌極為姣好的女生交往了，對方有著十足的公主病，她會要我做這個，要我幫她買那個，提重物，打掃家裡，丟她家的垃圾等等⋯⋯我都照做了，但最後卻換來她一句：你都沒有做好男朋友的責任，我要你幹嘛？

我當時一頭霧水，追問之後才知道，她認為我沒有給她更好的生活，更好的禮物，更大的驚喜，更甜蜜的情話⋯⋯然而，她不知道的是，為了在她家幫忙她養貓，幫忙她丟垃圾，陪著她入睡，等著她起床的這些時間，都是我在推掉了其他工作，又或者，將自己原本應該可以工作的時間，挪來做的。等於是我可能需要用到原本要睡眠的時間，原本要與朋友交際的時間，才能做到這些事情，然而她一點不領情。

我沒有回答她那句話：我要你幹嘛？我只能在心裡默默回應說，能夠花時間在妳身上的人，就是最好的男人！我沒說出口，她沒能感受到，最終這段感情，也就這樣結束了。

有朋友會笑我說，我身為專家，應該要用我的三寸不爛之舌講道理給那女生聽。然而我心裡很清楚的是，公主始終是公主。對她而言，男朋友如同奴僕一般，將時間供她使喚這是一點都不值得感激的事情。