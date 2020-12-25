作家H：如果妳的男人，可以給妳這件東西，那麼才足以證明他是愛妳的！

▲不要去追求那些可以給妳外在刺激，或者附加條件的男人，因為如果他不花時間在妳身上，就算妳擁有那一切也是枉然。（圖／Shutterstock）

然而公主會老，公主會遇到惡龍，公主不會老是遇到奴性的王子，唯有在經歷過不同的人生之後，公主才會知道，原來這世界上最珍貴的，不是王子從他自己的國家運來的寶物，不是可以揮舞寶劍趕走惡龍的勇氣，不是可以摟著她在星空下唱情歌說情話給她聽的浪漫。因為，如果有人愛妳，這些事，在短時間內都做得到。但是，一旦時間拉長為一輩子，公主就會發現一個驚人的事實！

那就是：王子會用寶物砸妳，然後告訴妳，他沒有時間陪妳賞花。王子會花錢叫軍隊出動幫忙趕走惡龍，但他卻沒時間現身來安撫妳的驚嚇。王子不會一直出現在星空下唱歌，因為他有更重要的國家經濟要處理。

到頭來，所有妳希望能從他身上得到的好處，都會被排在這個前提的後面，那就是，王子得要有時間。不，應該說，王子得要願意把時間，花在妳身上。

所以呢，不要去追求那些可以給妳外在刺激，或者附加條件的男人，因為如果他不花時間在妳身上，就算妳擁有那一切也是枉然。

要知道，寸金難買寸光陰。時間是這世界上最寶貴的東西了，除非他是一個什麼事都不幹的廢人，導致時間多到沒地方用才會無條件陪伴妳，否則，切記珍惜那個願意把時間花在妳身上的人，因為那代表，他永遠把妳的事情，擺在第一位！

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