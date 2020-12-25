遠距離讓你們變了嗎？假日夫妻的幸福祕訣

▲狹義的假日夫妻，是指因為工作關係而分隔兩地，但到了假日，夫妻兩人就會相聚。（圖／Shutterstock）

婚後夫妻兩人因為工作需求或其他因素，平日分隔兩地，僅在週末相聚，現代人稱為「假日夫妻」。您和另一半是否也處於這樣的關係？究竟假日夫妻的相處模式有助於雙方維持新鮮感，還是把婚姻推向萬丈深淵？而有關教養孩子的問題，又該由哪一方負責呢？

隨著時代變遷，傳統「男主外、女主內」的觀念式微，不僅雙薪家庭越來越普及，許多新婚或已婚多時的夫妻基於經濟考量，與另一半達成「只在假日相處」的協議，形成現今一種新興的婚姻型態。可言心理諮商所梁仲怡心理師表示，夫妻選擇平日分隔兩地，大部分都礙於現實生活中不得已的因素，而假日夫妻的相處模式可能會讓夫妻雙方面臨諸多考驗與轉變，進而影響家庭生活。

何謂假日夫妻？

狹義的假日夫妻，是指因為工作關係而分隔兩地，但到了假日，夫妻兩人就會相聚。至於廣義解釋，梁仲怡心理師認為，兩人其中一方或雙方都在外地工作，例如：先生為職業軍人，或任何原因迫使已婚的兩人見面時間不固定，無法天天相處在一起。這類婚姻型態有別一般大眾對於家庭的概念，以及對夫妻關係的認知。

不論夫妻的相處模式為何，兩人之所以選擇走入婚姻，必定是雙方皆動了「成家」的念頭。假日夫妻即使沒有住在一起，關係上還是夫妻。梁心理師說：「不會因為只有假日相見，平日就是單身，到了休假日才是有夫之婦、有婦之夫。」雖然無法像一般正常夫妻般每天共同生活、一起養育孩子，但是回歸到「夫妻」兩字的本義，假日夫妻確實與他人無異，只是生活方式不同而已。

然而，兩人天天相處在一起，許多生活細節需要磨合，發生衝突的機率勢必增加，若一週只見一次面，婚姻初期的摩擦可能會少一些。只有假日才「像」夫妻，看似與世俗觀念背道而馳的婚姻生活其實並非全是缺點，梁仲怡心理師坦言，夫妻若能有共體時艱的心態，兩人會更加珍惜在一起的時間，彼此也較容易相互讓步。雖然無法保證能穩定未來的感情狀態，但卻可減少新婚期間的衝突，或將磨合期拉長，降低爭執的程度。

結婚逾20年，梁仲怡心理師的先生長期在國外工作，特別能體會這樣的生活。她開玩笑說：「這樣也有好處，孩子只需聽爸爸或媽媽其中一邊的話！」，她也分享：「感情經營是彼此不斷的協調與溝通，珍惜相處時間才會有更多的包容。」