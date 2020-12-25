遠距離讓你們變了嗎？假日夫妻的幸福祕訣

▲狹義的假日夫妻，是指因為工作關係而分隔兩地，但到了假日，夫妻兩人就會相聚。（圖／Shutterstock）

假日相見，愛情永保鮮？！

時代在改變，世人對於「家」的概念已不如以往侷限，甚至有些家庭在孩子獨立後，全家人分住不同的地方，一週或一個月僅碰面一次，與假日夫妻相處模式類似，這也是一種新興的家庭型態。而網路上許多人討論「該不該和另一半成為假日夫妻？」，下列將為您說明假日夫妻的相處之道。

學會相互體恤、諒解

若夫妻平時沒有住在一起，勢必無法在其中一方需要時，及時給予陪伴。如此一來，不論是哪一方，心理不免感到孤單或愧疚，尤其有了孩子後，面對獨自撫養的壓力，不管由誰負責，都很容易感到無助。梁心理師指出，決定成為假日夫妻之前，要有預期心理建設，必須了解一旦走入這樣的相處模式，另一半將無法天天陪在自己身邊。因此，除了維持良好的溝通，也要無時無刻相互體恤與諒解。

信任是婚姻的基礎

相戀的兩人由情侶結為夫妻，離開自己的原生家庭，一同打造屬於兩人的生活，而選擇成為假日夫妻，也是雙方經過審慎思考後所做的決定。梁仲怡心理師以自身經驗分享，自己的先生在孩子年幼時便去泰國工作，後來更前往大陸發展，為了現實生活的考量，直到現在依然如此。然而，不論當初決定前往或留下，都是經過夫妻雙方協調後所做的選擇，因此，做了決定後該如何調適自己的心情，先生或太太到外地後該使用何種方式聯繫，自己該怎麼承擔照顧孩子的壓力，這些都是必須面對的問題。對於遠距離的婚姻狀態，她笑道：「比假日夫妻還難見面！」，夫妻倆決定暫時分開，或許有著一個共同目標，同意雙方在這段期間各自於不同地方努力，並約定一個時間再共同生活。梁心理師解釋，經濟為最主要的考量重點。另外，也可能和兩人的未來願景有關，例如：求學、創業。

很多人對這樣的生活感到困惑，納悶是否合適，甚至懷疑婚姻的價值。梁仲怡心理師強調，若決定要成為假日夫妻，除了要有一定的信任基礎，雙方也應先了解彼此家庭的目標，甚至是婚姻未來走向及發展。建議倘若要成為假日夫妻，不妨試想每天見不到對方時該怎麼辦。她說：「婚姻需要經營，婚姻生活也需要學習，尤其新婚就成為假日夫妻的兩人除了努力溝通，更不要懷疑自己的選擇。」