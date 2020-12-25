遠距離讓你們變了嗎？假日夫妻的幸福祕訣

▲狹義的假日夫妻，是指因為工作關係而分隔兩地，但到了假日，夫妻兩人就會相聚。（圖／Shutterstock）



誰該負起教養孩子的責任？

孩子成長過程中，父母的陪伴是最重要，倘若選擇假日夫妻的生活，除孕婦在懷孕期間顯得較為艱辛之外，已育有孩子的夫妻，其中一方勢必得擔起獨自照顧孩子的重大責任。在這種情況下，養育孩子的責任該由誰來承擔？

視身邊資源而定

在爸比媽咪都忙於工作的情況下，孩子由誰帶比較好？梁心理師認為，多數人會贊成由媽媽負責照顧小孩，因為母職是天性。另外，也建議除了考量到孩子的年紀是否適合與母親分開之外，經夫妻倆人討論後選定的一方，應擁有較多的資源。尤其缺乏相關經驗的新手父母，更需懂得尋求、善加利用身邊的資源來輔助自己照顧孩子，例如：市區較容易請到保姆、社區可提供照護等。這些資源無論來自於社會、社區或平時能在家幫忙顧孩子的親戚，對主要照顧者及孩子來說，都是莫大的幫助，因此，決定孩子應交予誰負責照顧時，應將照顧者身邊的資源納入考量。

讓孩子做選擇

當孩子年齡夠大，已具相當判斷能力，父母應將雙方的考量向孩子說明，讓他參與討論。兩人的工作地點若不是距離太遠，也可以帶孩子實際走走、看看，了解哪個地方才是他喜歡的環境，讓孩子做最適合自己的選擇。

若牽涉到學習，梁仲怡心理師建議，以孩子的「益處」為優先考量，例如：何種就學環境較利於孩子的成長，或和誰一起生活對他未來的發展有益等。梁仲怡心理師舉例，自己有一位同學被調到北京工作，先生則在臺北教書，由於他們的孩子已在國內就學多年，而媽媽要去多久也無法確定，基於順利完成學業的考量，孩子就和爸爸留在臺灣。

梁仲怡心理師分享，曾聽過一位父親因為工作關係，不僅居住地點一直更換，他正在就學的兒子也隨著他不斷的轉學、適應新環境，結果孩子不但語言錯亂，更因為在每個學校待的時間都不長，最後連一個同儕朋友都沒有。她提醒，夫妻若有了孩子，在決定由誰負責教養之前，不僅要考量年齡、受教機會的問題，以及照顧者可提供的資源外，更要顧慮孩子的需求與想法，不是父母決定了就好。