遠距離讓你們變了嗎？假日夫妻的幸福祕訣

▲狹義的假日夫妻，是指因為工作關係而分隔兩地，但到了假日，夫妻兩人就會相聚。（圖／Shutterstock）

找到方法，成為令人稱羨的假日夫妻

假日夫妻的形成有時是逼不得已，但也不代表從此就與幸福遠離，梁仲怡心理師笑道：「無論是什麼樣的夫妻，衝突一定都會有，天天如膠似漆的反倒沒有。」。有的人說，成天吵架的兩個人就算分隔兩地還是吵不停；和睦經營婚姻的雙方，就算只有假日才相見，感情依舊甜甜蜜蜜，故夫妻感情的好與壞，端看兩人如何相處，無須畫地自限。

達成共識，釐清彼此為何結婚

開始假日夫妻的生活後，要維持和睦的關係，避免因距離帶來的衝突，就需努力維繫彼此的共識。決定成為假日夫妻時，雙方必須清楚知道自己及另一半對於婚姻與家庭的願景。除此，亦需了解兩人「為什麼」選擇成家後必須分隔兩地的生活，以及結婚的目的為何，尤其當一個人感到孤寂、無助或為自己抱不平，氣憤對方為何不需負起照顧孩子責任時，重新審視當初做決定所考量的出發點，仔細思考兩人這麼做的終極目標，或許能幫助緩解內心的不平衡。

妥善運用通訊軟體

「夫妻」理應是親密的關係，但要是未能天天相處在一起，親密度難免會降低。梁仲怡心理師建議，在網路如此發達的時代，多透過通訊軟體聯繫，增進彼此間的感情。她分享，自己也是和家人使用免費通訊軟體傳送照片，或是面對面通話，讓大家知道自己在哪裡、做些什麼，她笑言：「畢竟看不見就會擔心！」

除了妥善地利用科技產品解決溝通問題，更加鞏固彼此的信任，夫妻倆也必須堅信自己的選擇與初衷。梁心理師表示，可以花點心思多注意對方的需求，例如：另一半比較喜歡說話，希望鉅細靡遺分享生活瑣事，自己就多留些時間陪他講電話；或另一半較為崇尚自由，不習慣被小事打擾，就給他多點空間，勿再要求他報備行程。這些小舉動對於任何一種夫妻，甚至情侶來說，都是維繫彼此良好關係的小撇步。

假日夫妻的相處模式對夫妻感情而言，確實存在著爭議，但若夫妻雙方沒有生活在一起，還能互相了解並精準滿足對方需要，這才是最難能可貴之處。

梁仲怡

學歷：中原大學心理系

經歷：中華民國諮商心理師特考、臺灣省社區心理衛生中心心理輔導員、臺灣省立桃園療養院心理學技師、臺北兒童福利中心社會工作員、臺北兒童福利聯盟特約心理諮商師、元智大學終身教育部兒童福利專業人員培訓班授課老師

現職：可言心理諮商所諮商心理師

本文出自嬰兒與母親