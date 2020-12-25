▲因為長期扮好人而感到疲憊不已的人，往往是因為他們不懂得如何保持適當的「距離感」。（圖／Shutterstock）

心累了別來煩我！與人保持適當距離的妙招

我們要談談人際往來上的「距離感」。

總是不由自主扮起好人的族群，有一個共通點，那就是不懂得如何與人保持適當的「距離感」。舉例來說，面對以下這種人，你會抱持什麼樣的態度呢？總是滿臉笑容、為人親切、經常收到這個人送的禮物。可是，和這個人相處，總感到莫名疲倦。

這裡的關鍵字是「滿臉笑容」和「為人親切」。讓我們繼續看下去。

這樣的距離，是不是剛剛好？

因為長期扮好人而感到疲憊不已的人，往往是因為他們不懂得如何保持適當的「距離感」。

當別人一腳踩進自己的個人領域時，這些當事人多半沒有立刻察覺；只要一仔細想，發現自己和別人之間的距離，已近得令人覺得很難受。

人際距離是與生俱來的產物，但感受卻因人而異。

因此，人際距離感較近的人，一股腦兒就會衝進我們的界限裡，絲毫不以為意。這樣的舉動多半是出於自然，不帶惡意。但對個人領域遭到侵犯的一方而時，我們就趕緊拉開距離。

換言之，拉開距離的第一步，就是用字遣詞要比平常更莊重有禮。莊重有禮的字詞，會拉開人我之間的距離。

面對裝熟地說出「哎唷，有什麼關係，走啦！」的人，各位可以翻開自己的日誌，一邊說「是什麼樣的行程？如有需要，可以先為你保留時間。」最後再加上一句「要為你安排什麼時候？」

大部分的人在聽到這種回應之後，就會說「謝謝再聯絡」，並識趣地走開；雖然還是不免有些死纏爛打的人，會緊咬不放地說「那約明天如何」。

此時，建議各位不妨這樣回答：「哎呀，很抱歉，明天行程已經滿了，後天可以安排十五分鐘的空檔，你覺得怎麼樣？」如此一來，應該就不太會有人再繼續糾纏了。

然而，世界上總不免有些稀有動物，此時建議你直接了當地說：「很抱歉，我不能作陪。」各位不妨提醒自己，這種稀有動物根本聽不懂委婉的言詞。

對人際往來感到疲憊的人，多數應該是因為碰上了人際距離感太近的人，並深受其害所致。在說明因應之道前，各位最好還是先了解這些人際距離感太近的人，究竟有哪些特質。