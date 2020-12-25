▲因為長期扮好人而感到疲憊不已的人，往往是因為他們不懂得如何保持適當的「距離感」。（圖／Shutterstock）

心累了別來煩我！與人保持適當距離的妙招

人際距離感太近的人，有以下四種型態。

●自以為友善而裝熟

這種人即使是對初次見面的對象，也會親切地堆滿笑容，擺出一副老朋友似的親切，讓我們不由自主地報以笑容。但反過來說，這種人的態度就是「裝熟」。然而，我們也不能因為對方裝熟就動怒，畢竟「動怒」這個反應顯得太過度防備，還會招來責難。

●動不動就替人取綽號

人際距離感太近的人，為了更進一步拉近人我之間的距離，總會馬上替別人想個綽號，例如愛作白日夢的人，就叫人家阿夢；碰上眼睛大的人，就說人家是大眼仔，甚至還有很多莫名其妙的小名（綽號）。可是，例如在照護現場，稱呼銀髮長輩時不用「×伯」而用「阿×」，非常沒有禮貌，因為用「阿×」稱呼別人，雖帶有親近的正向意涵，但同時也帶有拉低敬意的反效果。

●用送禮試圖拉近關係

很愛拿出小禮物來送人，也是這個族群的特色。例如他們會說「給你，這是伴手禮」或「別人送我的，很好吃喔」，帶一些點心零嘴來送人。

送禮固然是出於善意，但面對送禮背後那份想與人拉近距離的意圖時，也不可不慎。

因為他們在撩撥一種心態，讓收禮的人覺得自己非得回送點什麼不可。

禮尚往來是一種幾近本能的舉動，在生物學上稱之為「互惠利他主義」，除了人類之外，科學家在許多物種身上也都觀察到了諸如此類的行為，例如稍後要為各位介紹的吸血蝙蝠就是如此。「互惠利他主義」可說是在群居動物當中，最不可或缺的舉動。

總而言之，「送禮」這種試圖拉近彼此距離的策略，令人防不勝防。若持續收到某些人送的小禮物，請各位別忘了點亮黃燈，特別提防。