▲因為長期扮好人而感到疲憊不已的人，往往是因為他們不懂得如何保持適當的「距離感」。（圖／Shutterstock）

心累了別來煩我！與人保持適當距離的妙招

●多管閒事卻自以為親切

這種行為和送禮屬於同一類。

先來看吸血蝙蝠的例子。有一種住在南美哥斯大黎加的小蝙蝠，身體長度不到十公分，卻懂得趁馬、牛等動物睡覺時悄悄靠近，趁機咬住他們的臀部。可是，這種蝙蝠的門牙並不尖，被咬的動物不覺得痛，因此被咬了多半還是會繼續睡。於是蝙蝠便快速地擺動牠們細長的舌頭去吸血，吸血量竟可達體重的四○％。吸飽血的蝙蝠身體太重，根本飛不起來，只好走路逃離現場。

不過，這種吸血蝙蝠有時也會被馬兒或牛隻狠踩，所以不能一直緊咬著獵物。一旦無法吸血，這種蝙蝠的體力很快就會消耗殆盡，撐不過三天就會死亡。

其實這種蝙蝠是群居動物，每個巢穴至少會有數百隻一起生活。而吸飽血的蝙蝠，會把自己吸到的血吐出來，分給飢腸轆轆的同伴。將已吸進肚子裡的血再吐出來，固然會消耗自己的體力，但牠們還是願意把糧食分享給那些很久都沒吸到血的同伴。

看了牠們這樣的舉動之後，各位應該會覺得「吸血蝙蝠看似可怕，但心地竟然卻如此善良」，因而大感佩服。不過，如果各位知道這個舉動背後，隱藏著「我有困難時，大家也要來幫我」的自私動機，恐怕就會覺得很掃興了。而事實上也的確是如此。

有恩未必要回報

這就是互惠利他主義的解釋。我個人認為，不論動機為何，抱持互惠利他主義也無妨。然而，有些人就是會刻意利用互惠利他主義，挑起我們「有恩必報」的情緒。換言之，這些人就是會刻意設局，讓我們無條件地、本能式地覺得非得回報不可。由此可知，當我們受到別人過多恩惠時，會覺得很難受，這是非常理所當然的感受。

若你正因為別人強迫接受的親切善意而感到痛苦，那不是你有毛病，而是證明了你的本能運作正常。

最後請容我再說一次：面對過度的親切時，各位大可不必加倍奉還。

文／ 中川晶

本文出自《不當好人，把善良留給值得的人》方言文化出版

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