▲每個人都有價值，不一定要等到變強才去社交。（圖／Shutterstock）

提供社交價值，你就是一個值得交往的人

社交焦慮一定會在某個年齡階段發生。

我的這個階段發生在二十歲左右，初入社會時，發現自己沒有融入圈子的能力。

人群當中有不少人都像我這樣，與人交流毫無問題，看上去也比較開朗，但實際上性格偏內向，有輕微的社交恐懼。

我那時候最怕的就是「社交場所」。大家分明都不熟悉，但是卻要裝熟的樣子，滿場說的聽的都是客套話，一片假熱情。

每當這個時刻我都特別尷尬，觥籌交錯中說不上話，也不知道怎麼接話，最恐懼的環節就是輪流敬酒，什麼時候站起來？該不該站起來？站起來說什麼？這些問題會讓我坐立不安。

社交焦慮由此產生。我並不喜歡社交，但是又覺得很有必要。

有焦慮的地方，就有「雞湯」。

其中一類雞湯說：如果你不夠強大，你的社交都是無用社交。你要先有用，社交才有用。等你強大了，就有人來找你了。

這類雞湯很洗腦，對於我們這種不喜歡社交只喜歡做事的人，無異就是提供了理論支持，可以讓我們更心安理得地埋頭做自己的事。我稱這個理論叫作「強坐等理論」。

還有一類是「乾貨」文章，教你怎麼樣迅速跟陌生人變熟悉、開口交談的五十種方法等等。但這些解決不了我的問題。

首先我會習慣性地去解決一些更底層的東西，當我把這件事情的規律和邏輯想明白以後，才會覺得那些技巧層面的東西有用。