提供社交價值，你就是一個值得交往的人

社交，實際就是社會交換。

交換的前提是你必須有價值。如果總是抱著想認識對我有用的朋友的念頭去與人交往，那麼機率多半會落空。沒見過市場上誰不付錢就能把菜買走的，若你沒有懷抱價值而來，參加再多的局、認識再多的人，也不會有人幫你。

只是人並非有明確的標價，你是大明星價值一千，我是過氣網紅價值五百，所以我不如你，我沒法跟你交朋友。

這種想法完全不對。

也不是說只有等我變強大了，社交才有用。多強大才算強大？總有人比你更強大。

你可以說，等我有錢了再買LV，但沒聽人說過，等我有錢了再出來買東西，對吧？

並不是兩個人要一樣強才能交朋友。你是大老闆，我只是普通員工，但是我這個人個性忠誠勤奮、專業知識深厚，我們之間是有價值可以交換的。

我們不要總是自卑、看不起自己，當你覺得周圍的人都比你有錢、比你強、比你人脈廣的時候，你身上可能也會有別人需要的東西。

我高中同學的妹妹在北京做行政人事工作，一起吃飯的時候，她姐姐就把她叫過來。一開始她都不敢跟我說話，於是我主動問她是做什麼的、做得怎麼樣。在交談中我發現她是個非常認真的人，做事細膩，對自己的工作很負責，恰巧當時我自己公司的人事不夠好，我就想，將來可以讓她來我這裡工作。

飯局結束的時候，她要加我的即時通訊軟體帳號，我欣然接受，一點也不勉強。

我在她身上看到了當年的自己，或許我也曾經在飯局上侷促不安，覺得自己不夠資格和厲害的人交談，但實際上事情並不是自己想像的那樣，你只要找對了點，就能讓自己發光，吸引到別人。

等我真的變強許多後，更覺得「強坐等」這種說法是錯誤的。縱使你再強大，如果天天待在家裡自我封閉，就會失去許多和人交流的成長機會，也會失去許多與人價值交換、互相推進能力的機會。在社交焦慮時，我們不應該被任何一派說法極端嚴重洗腦。人是需要交朋友的，不能因為自己不夠擅長，就誤認為自己不喜歡或者不需要。

每個人都有價值，不一定要等到變強才去社交。

我們可以按照下面的順序思考：

首先，我可以提供什麼價值？

在社交當中，可以提供的價值大概包括以下幾種。

第一種社交價值，叫資訊價值。

跟這個人交往，我就能得到一些自己以前不知道的資訊，那麼提供資訊的人就有價值。這種資訊也不見得是什麼商業機密，有可能只是一些八卦新聞。

我們在高中的時候，班上一定有一個人人都愛跟她交朋友的社交達人，好比「super star（超級巨星）」。她受歡迎不是因為她學習成績好，也不是因為她長得漂亮，而是因為這個女孩知道的八卦特別多。從明星八卦到學校裡面誰跟誰在一起牽手被校長抓了全知道，一些時尚知識她也懂，班上同學沒錢買雜誌，她會去買，看完了以後就可以成為閒聊的話題，這就是用資訊價值與人交換的典型。

到現在，這個資訊價值仍然是存在的。比如你的大學老師就知道專業的學長學姐們大部分都在哪兒工作，欲求職的公司哪家能開出更好的薪資待遇等等。