提供社交價值，你就是一個值得交往的人

第二種可以提供的社交價值，叫作資源價值。

有人可以給你介紹客戶，有人可以給你工作機會，這種就屬於資源價值。

擁有資源價值的人可以迅速地把自己的人脈網搭建起來。

社交中第三種可供交換的價值，是情感價值。

人人都需要歸屬感和接納感，所以這種情感價值一點都不比其他的價值差，而且人人都可以為別人提供。有人發言，就需要有人鼓掌嘛！

在這個過程中，你說誰需要誰多一點？不管是業界中有地位的人，還是公司裡一個毫不起眼的小兵，只要是人，都有被人接納的強烈需求。近幾年我們經常看到大明星在網路上回擊黑粉，有時候會讓人覺得詫異：為什麼你都這麼紅了，還要在意某些人的看法？

但是不在意別人的目光是個偽命題。

這不是靠雞湯就能說服自己的。對接納感和歸屬感的需要，是一個從心理到生理的需求，沒人喜歡被人排斥，人人都需要被認可。

科學家曾做過這樣的實驗，告訴一個團體當中的某個人：「你被其他成員排斥了，他們不接納你。」這個人居然就開始情緒低落、焦慮不安，接著出現各種負面情緒，最後還演變成了心理創傷。

人被拒絕和排斥，給大腦帶來的傷害跟挨一頓打差不多。

在日常的社交當中，別人也會給你提供這種情感價值。比如，別人可能會說「好喜歡你」，或誇你今天穿得特別漂亮。不管說這句話的人是個受人尊敬的前輩，還是一個不起眼的後輩，你聽到之後都會感到開心。

這些話告訴你：你被接納了，你被喜歡了。

情感價值是必需品。

在社交當中能提供給別人的第四種價值，叫智力價值。

智力價值這個詞是我編的，因為我自己就有這樣的朋友，他特別聰明，我能在他身上學到很多，不管是想問題的思路，還是解決問題的方法。他無論在財富上，還是人們常說的資源上，跟我都不是同一個等級，但是每次和他聊完，都能感受到一種智力上的提升。

《窮查理寶典》這本書的主角查理‧蒙格本身就特別聰明，他是巴菲特的合夥人。巴菲特曾經說：「查理把我推向了另一個方向，這是他思想的力量，他拓展了我的視野。」

這就是智力價值的描述。

以上就是我們可以為他人提供的社交價值。

我們可以從這四個方面去想，在社交當中，你能給別人提供什麼樣的價值，以及你獲得的價值是什麼。當思考完價值以後，接下來要想的一個問題就是成本。

成本效益原則是經濟學的基本原則。但是太多人喜歡以單一維度思考問題，比如在社交這件事情上，總是想社交是有用的，但是卻很少去想為此付出的代價是什麼。

我身邊還真有這樣一個人。只要感覺飯局上有那麼一兩個人將來可能有用，他都要去赴宴，還會想方設法去參加這樣的場合，天天喝得半醉，自己的工作都荒廢得不成樣子，因為有時還要主動買單，工作五年多也存不了錢。

在社交中的確是需要投入成本的，最直接的就是時間、精力，有時候還有金錢。