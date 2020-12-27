▲每個人都有價值，不一定要等到變強才去社交。（圖／Shutterstock）

提供社交價值，你就是一個值得交往的人

我之前有一個朋友，是個富二代，有很強的資源價值。

她爸爸特別厲害，厲害到可以幫助她同學在國有企業內找一份工作，所以她這樣的人是不是人人都很喜歡？照道理說，應該是。

你跟她相處一年，就能搞定一份鐵飯碗的工作，別人大學拼四年，都未必能搞定，所以這個女孩剛開始在朋友圈極具吸引力。有許多人就帶著這個目的和她交朋友，可是慢慢地這些朋友都散去了，因為陪伴她需要大量的時間和精力。這個女孩的情緒不穩定，天天哄她真的夠煩了，不如自己好好學習、好好考個證照、自己找工作。我是親眼看著有個喜歡巴結的朋友在她那裡敗下陣來，從她忠誠的狗腿，變成獨立自主的奮鬥者。

所以，有時候即便你有極強的社交價值，也交不到朋友，因為我們在社交的過程當中，不僅會去衡量社交價值，還會去衡量社交成本。

這種現象在兩性關係當中也比較常見。有一些女孩說：「我條件不錯，有一個人也蠻喜歡我的，但後來怎麼就放棄、不追我了？」

有可能那個人覺得投入的時間跟精力太多，和她在一起的成本太高了。

除了價值和成本之外，我們在社交時還會衡量風險。

為什麼我們總說不要跟人品不好的人交往？哪怕這個人能夠提供再高的社交價值都不要。因為他的社交風險太大了，你不知道什麼時候他會害到你，那時再後悔就晚了。

我一直強調，想要交真正的朋友，自己的為人一定要誠信和正直。因為和誠信正直的人交往，會節省精力，不用擔心有風險，比較安心。

成為朋友中那個安心的選擇，也不錯。

以上就是影響社交關係的三個因素：價值、成本、風險。

我們要做的很簡單：找到自己可以提供的社交價值，降低他人與自己社交的成本和風險，就能交到朋友。

在實踐當中，還有一些需要注意。

首先，社交價值的大小和開放程度有關係。

其實有些人特別強，比我厲害很多倍，但是我認為跟他交往沒有用，因為他滿臉寫著「我不會幫助任何人，不願意跟任何人打交道」。所以，縱使你的社交價值再大、資源再廣、能力再強，跟我也沒有關係，那我為什麼要在你身上浪費時間。

我周圍有這樣的一個人，他其實不比我強，但是為人很開放。這個開放的意思是喜歡成就別人，喜歡把自己的價值讓渡給別人，所以廣受好評，沒人會不喜歡像他這樣的人。

看上去是他成就了別人，但是同時他也成就了自己。

當人們看到這種開放性，就會覺得自己也有被幫助的可能。即便對他無所求，也會願意和他做朋友，也願意幫他。

再多說一點。最好的自我介紹是什麼？

最好的自我介紹就是在那短短的幾分鐘內，展示出你的社交價值。

一個人在自我介紹時表現出幽默，就會有人願意跟他做朋友。

因為他能提供情感價值，跟他在一起，你永遠不會感覺受到冷落，你會很開心。被人哄開心，會有一種親密和被接納的感覺。但千萬不能為了幽默去耍聰明。如果你做過頭了，會讓人覺得自作聰明，跟自作聰明的人交往可能會不愉快，而且自作聰明的人都很自我，社交價值很弱。

除了幽默之外，一段短短的自我介紹能展示的社交資源還有很多。

我之前就見過一個人，他做的自我介紹相當符合我說的這個方法。

他上臺就講：「我是一個醫生，我這個人不太會說話，但我平時很愛幫助別人，我在某個醫院工作，如果你們需要我的話，就來找我，我會留下我的電話號碼。別的忙我幫不上，但平時有一些小病可以找我諮詢」。

這樣的自我介紹誰不喜歡？在那個場合，這個醫生並不是裡面最強的人，甚至在醫生裡都不算特別強，因為他任職的醫院不夠有名，而現場的其他人全是大企業家。

但是他在自我介紹裡展示了一種價值開放的狀態，無論人們會不會找他幫忙，都覺得他是個很樂於提供幫助的人。他的社交價值就被放大了。

這個方法真的特別好用。如果你覺得自己的社交價值不夠的話，一定要展示開放的狀態，這樣也可以幫助你交到更多的朋友。

第二個需要注意的就是，千萬不要只是從單一面向去判斷自己和他人。

為什麼我花了那麼大的篇幅去分享自己對社交價值的看法？

是因為我們很容易犯這樣的錯誤，把自己的社交價值單一化—我沒有錢，所以我不配跟人交往。近年更流行的一種說法就是要有趣，好像無趣的人就沒用一樣。

你可以提供的社交價值類型很多，其中有一些本身就是普通人可以提供的，所以千萬不要從單一面向來審判自己。