▲每個人都有價值，不一定要等到變強才去社交。（圖／Shutterstock）

提供社交價值，你就是一個值得交往的人

第三點叫做，接納自我的陷阱。

在社交過程當中，一定要注意有個陷阱叫作「接納自我」。

當一個人的社交價值特別弱的時候，很多人不喜歡他、不接納他、不跟他相處，這時候他可能告訴自己「沒關係，我做自己就好了」，周圍人也勸他（其實是在騙他），跟他說「你喜歡自己就行了，不要管別人怎麼想」。

然而事實是，人一定要有社交價值，一定要被別人需要、被別人接納，這樣他才能滿足自己的歸屬感需求。沒有人是完全可以做自己的，這個不是我說的，是哈佛的心理學家研究的結果。一個人的幸福感，很大程度上，或者根本就取決於他的社交關係。

生活中有些人不愛社交，獨自一人也很幸福，比如大文豪。

但這些人在其他方面其實得到了充分的認可和接納。

比如一個成績優秀的孩子，被他的老師接納，被他的家人喜歡，這時候雖然周圍有朋友不喜歡他，他會沮喪，但是對他的影響程度並不嚴重。

「人只要做自己就好，我不用跟任何人發生社交關係。」這種話千萬別信。

關於社交價值理論，我就介紹到這裡了。

根據這個理論來轉換一下自己的社交思路吧。

以前我們出去跟別人交朋友，總是盯著誰強、誰有資源，總希望得到別人的幫助，然後少奮鬥好幾年。以後你要先想，我能跟別人交換什麼？我能為他提供哪種價值？我在現場怎麼展示這種價值？

任何關係中其實都有這個等式，再親密的朋友實際上也在發生交換的行為。只不過交換的不是金錢和物質，而是情感和支持。

不公平的交易不會長久持續，沒有人喜歡長年累月地白白付出。

重複一下我們的結論：如果你能夠提供社交價值，並且與你交往的成本低、無風險，你就是一個非常值得交往的對象。

文／劉媛媛

本文出自《精準努力，我不想死於一事無成》蘋果屋出版

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