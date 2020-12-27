超推夫妻一起看！精選8部影片解析夫妻關係

童話故事總停在開心又美滿的婚禮，但真實的生活，卻是從婚禮後開始。結婚後的兩人，就是從此過著幸福快樂的日子嗎？精選8部影片，無論是新婚夫妻還是老夫老妻，都能重新看清婚姻生活。

夫妻間除了小孩不知道還能聊什麼了嗎？一起來看個影片，除了輕鬆一下，或許還能為兩人感情增溫，並從別人的故事中看透何謂「婚姻」，以下推薦8部夫妻必看片單，讓兩人關係升溫。

1.《幸福定格》

紀錄夫妻如何從甜蜜結婚到柴米油鹽醬醋茶的日常生活，磨耗彼此的感情，獻給新婚夫妻與老夫老妻。

簡介：記錄八對邁入婚姻殿堂、時間長短不一的夫妻生活對話，他們開誠佈公、質問對方日常生活中不會觸及的話題，從為什麼要與對方結婚到不再有激情的婚姻生活；是否厭倦對方到一觸及發的婆媳問題；還有關於性、關於生孩子、關於受不了對方的點點滴滴…。

看完，你會覺得這是一部「讓人不敢結婚的婚姻恐怖片」？還是能夠「跟伴侶重啟對話，做彼此的朋友，找回那曾經擁有的溫度的療癒片」？

2.《82年生的金智英》

獻給為了孩子，開始考慮是否當全職媽媽以及當了多年全職媽媽的你，相信家有全職媽媽的爸爸也會很有感。

簡介：金智英（鄭裕美 飾）是個30多歲的平凡女性，因家庭主婦和母親的身分感到苦惱，她為了養育女兒放棄許多事，並相信自己很滿足於現狀。但智英的丈夫大賢（孔劉 飾）發現她的狀況比想像中還要嚴重。大賢決定求助心理醫生，他告訴醫生：「我妻子變成其他人了。」智英說話時，有時就像自己的母親、她最好的朋友、甚至還有她已離開人世的奶奶……。

改編自 2018 年同名百萬暢銷小說、一上映即登上票房冠軍，並受封為「生存於這時代所有年齡層的人必看的電影」的《82年生的金智英》，為何從上映以來爭議不斷，甚至連男女主角孔劉＆鄭裕美都受到網友的霸凌和責難？它的故事不過只是真實刻畫出「金智英」這個30多歲的平凡女人，在南韓社會日常生活中所遭受的折磨與困境，卻引起了無數觀眾的共鳴與覺醒。

3.《婚姻故事》

一段關於離婚的故事，獻給夫妻重新思考何謂婚姻。

簡介：史嘉蕾喬韓森飾演的明星老婆和劇作家老公亞當崔佛，由於積累而未能解決的問題而分居。因為各自的工作，一個住在紐約、一個住在洛杉磯。本來想好聚好散的兩人，在爭取兒子的監護權下，因律師的介入而落入互揭瘡疤的窘境，彼此之間的關係走向憤怒與悲傷之途。

《婚姻故事》一開始就從離婚諮商破題而入，再從女主角對於婚姻生活的控訴，展開對這段婚姻的反思。透過真實又殘忍的對白，以深刻卻體恤人心的目光，檢視一段婚姻如何走向破裂，家庭在這過程中又是如何分而不散、團結凝聚。