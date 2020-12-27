超推夫妻一起看！精選8部影片解析夫妻關係

4.《最棒的離婚（最高の離婚）》

兩人結婚並不是為了離婚，但到底為何會走到這一步？

簡介：結婚真的是愛情最圓滿的終點嗎？頑固神經質、享受獨處的老公光生（瑛太 飾），與積極向上但大而化之的妻子結夏（尾野真千子 飾），總因小事爭執不斷，終於衝動簽下了離婚協議書，但在種種考量下仍決定暫時同居，離婚後卻仍同居的二人，為什麼反而越看越順眼？此時，光生偶遇了大學時的前女友燈里（真木陽子 飾），然而燈里不但已經結婚，老公還是個花心男？四個同為30歲的男女、二個看似幸福生活的家庭，卻隱藏著衝擊性的祕密…… 兩對夫妻的愛情婚姻大亂鬥，會走向怎樣的結局？

5.《陽光普照》

大的爸爸管、小的媽媽顧，手足間的差異與爸媽期待的不對等，也會造成家庭失序。

簡介：平凡的一家人阿文 （陳以文 飾 ）和琴姐 （柯淑勤 飾 ）育有兩個兒子，叛逆的小兒子阿和 （巫建和 飾 ）與好友菜頭 （劉冠廷 飾 ）砍傷人進了少年輔育院，但阿和的女友小玉 （吳岱凌 飾 ）卻帶著身孕來家裡…琴姐不顧阿文反對，將小玉留下來照顧。此時，被砍傷者家屬也來找阿文求取鉅額賠償，阿文受不了總是帶來麻煩的小兒子，將所有希望都寄託在資優生大兒子阿豪 （許光漢 飾 ）身上，卻不知道溫暖善良的阿豪心中也藏著不為人知的秘密…。

2019年橫掃國內外影壇獎項的《陽光普照》呈現的不只是家庭，同時也是父子關係。講述的是原本認為是避風港的家，怎麼會變成家人之間製造生活壓力的來源？是因為不善溝通、父母的面子、或社會印象？又如何從傷痛中逐漸療傷與和解。

6.《海邊走走》

孩子大了，未來甚至離家，家裡只剩兩人，面對空巢期的夫妻，還能怎麼相處呢？

簡介：葛瑞絲（安妮特班寧 飾）和艾德華（比爾奈伊 飾）共結連理長達近三十年，就在他們邀請長年定居倫敦的兒子傑米（喬許歐康納 飾）回到老家相聚慶祝時，艾德華卻偷偷告訴傑米，他已經計畫好隔天就要離開葛瑞絲、離開這個黯淡又邊緣的海濱小鎮！

原來這對夫妻的關係早已來到地獄般的最低潮──葛瑞成天碎唸艾德華對於生活缺乏熱情，艾德華卻覺得在婚姻裡從未得到滿足，隱忍多年，終於決定奔向另一個溫柔鄉……他和她的未來還有希望嗎？

相伴近三十年，曾經深愛彼此的夫妻，卻面臨婚姻走到終點的真實。這中間，是不是忽略了甚麼？人生從來就不簡單，通往救贖的路也沒有捷徑──這是一個關於重生、關於希望的故事。