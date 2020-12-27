超推夫妻一起看！精選8部影片解析夫妻關係

7.《金都》

從「被求婚」、「假結婚」中探討結婚的意義在哪？

簡介：坐落於太子的金都商場，以廉價婚禮商品販售聞名。莉芳（鄧麗欣 飾）在金都裡的婚紗出租店工作，與店主小開Edward（朱栢康 飾）拍拖多年，兩人也已同居。當Edward 終於求婚，在眾親朋好友見證的壓力下，莉芳只能擠出笑臉答應，然而一轉身，她連忙開始尋找「那個人」、還要想辦法先跟他離婚，原來莉芳從來就不是單身？當年捅下的婁子，如今該如何脫身？

《金都》的故事雖然聚焦在一個專辦婚禮籌備等愛情產業鏈的金都商場裡，實則透過一對即將步入婚姻殿堂的都會男女，以莉芳這位女性的角度及複雜的背景，呈現「一段婚姻不只是一張白紙黑字就能交代清楚，而是牽連著更多包括雙方家庭、房屋、孩子，甚至是兩人最重要的溝通磨合等複雜生活情況」。

8.《每天回家老婆都在裝死》

老公總是搞不懂老婆嗎？少數從老公角度出發，從平淡的日常中探討夫妻間的關係。

簡介：一回家就看到我老婆在裝死。上班族老公淳（安田顯 飾）與妻子知惠（榮倉奈奈 飾）結婚邁入第三年。某天回到家，竟發現知惠流血倒臥在玄關，驚慌失措的淳趕緊查看情況，沒想到那血竟然是番茄醬……原來她是在裝死，老婆不僅用了假血漿，還穿著軍服佯裝成士兵的屍體，不斷嘗試精密的死法。

面對每天都在裝死的妻子，淳也開始感到不太對勁。到底她要持續「裝死」到什麼時候呢……？老婆想要的，到底是什麼呢？

《每天回家老婆都在裝死》改編自網路的真人真事。起源於日本Yahoo!知識+上由網友kkajunsky提出的問題「妻子為何要在家中裝死？」，並描述了各種死法，沒想到總計得到超過400萬次點閱及1700筆解答。熱烈的迴響及描述，被相繼改編成歌曲、漫畫、電影等。

本文出自嬰兒與母親