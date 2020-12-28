年節去男友家，到底要不要幫忙洗碗？

再不久就要過年，除了很多新手媳婦開始焦慮之外，一些交往中的女友們也漸漸開始苦惱過年期間去男友家拜訪吃飯時，到底要不要幫忙洗碗？

相關這個話題時常都會被熱烈討論，很多女生都在問去男友家吃飯到底要不要洗碗？但奇怪咧，為什麼都沒人問男友去女生家要不要幫忙洗內褲（誤）？

其實洗不洗都沒有標準答案，但我個人是認為去人家家裡作客，幫忙收拾跟洗碗是一種有教養的表現，這應該是一種做人基本的禮貌，更何況是去男友家。

而我通常會藉由「幫忙洗碗」這個舉動，來觀察對方家庭的各方面。比如有的媽媽會假客氣，一開始說「不用啦～沒關係啦我來就好」，但一轉頭就跟妳說「那你把桌子收一收然後擦一下」；有的就直接連假客氣都嫌懶，妳要洗碗他們都覺得理所當然，那副態度好像在說「如果等下還有時間的話，最好連廁所也打掃一下吧！」這種家庭以後嫁過去，妳可能會比較辛苦一點，因為妳做得再多，他們都會覺得是理所當然；若是這時妳身邊的那個他又是豬隊友，那麼建議妳結婚前真的要三思。

這裡要提醒一下男生朋友們，如果發現自己的家人總是指使女友做事，請你不要袖手旁觀或是附和你的家人，因為這樣的男生很廢。你應該做的是跳出來巧妙的用一些合理藉口，來替女友擋下來，或者若是你有把握以後結婚你們不會跟家人住在一起，那就多安撫安撫女友請她偶爾配合一下（像老劉都會偷偷跑進來跟我說：老婆妳辛苦了！晚上回家我好好慰勞妳～），切勿認為那些都是理所應該。

當然也有像我婆婆這樣，從我第一次去老劉家吃飯到結婚兩年後的現在，幾乎都不讓我洗碗，我還因此養成了「陪我婆婆洗碗」的習慣，每次她洗碗我都坐在她旁邊陪她聊天，問問她今天好不好？有沒有發生什麼有趣的事？