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戀愛指南淘心話

如何讓心儀的他主動？教妳勾引的四大藝術

▲學習一下勾引的藝術來增進自己身為女人的武器，其實也不是一件壞事喔。（圖／Shutterstock）
文 : 凌茜

雖然現在兩性地位平等，但我還是覺得在追人與被追這件事當中，女人還是扮演被追的角色比較有利，尤其我們也知道男人常有容易到手就不珍惜的劣根性，問題是到底要怎樣讓喜歡的他把目光放到妳身上？許多女性擁有非常優秀的內涵，也有很棒的品味，但偏偏收穫的都是男性的友誼而不是愛慕，真的很可惜。

能讓男人感到有魅力的原因，跟女性自以為的常常大相徑庭，妳不用逼自己去討好男人，但學習一下勾引的藝術來增進自己身為女人的武器，其實也不是一件壞事喔。

自然散發出的髮香味：

「站在她身旁準備過馬路的時候，她隨手撥了下頭髮，聞到她頭髮散發出來的香味那一瞬間，突然很想親吻她。」一名男性這樣說，對許多男性來說，女性柔順亮麗、散發清香的頭髮總是有種神秘的吸引力。很多女性花大把時間金錢在化妝品上，對頭髮卻隨意對待，其實在男性普遍高於女性的情況，映入他眼簾的首先會是妳的秀髮喔！因此頭皮屑、頭皮味、頭髮油膩這種情況當然要盡量避免，當出現在心儀的他面前時，藉由微風讓剛洗好的髮香味自然的帶到他身邊，將大幅提昇好感度。

▲（圖／Shutterstock）

用眼睛說話而不是嘴吧：

某些女性在咖啡廳和對面的男性滔滔不絕哈哈大笑，但那男人只是禮貌的傾聽，三不五時還偷滑手機打發時間。對方只是普通朋友的話當然沒關係，但如果是喜歡這個男人，這樣就太母湯了，善於勾引的女性會用她的眼神傳遞訊號，欲語還休的眼神可以讓被動化為主動，但這當然不是死盯著他不放，當他看妳的時候避開他的直視，當他目光移開（但還是感覺到妳的視線時），才看回去，這種擦邊球最能勾起男性的興趣。

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Tags : 主動勾引心儀曖昧魅力

凌茜
生於香港長於台灣，從事文案和企畫多年，做過不少跨界的事情，但不脫人文、藝術、文化的範圍。最近幾年離開朝九晚五生涯，成為自由工作者，除持續從事企畫工作外，亦朝寫作與影像創作努力。 性格既靜且動，即使生活在繁忙的都市，仍然保有心中一片花園與海洋，希望不久的將來能移居到安靜的小鎮，最嚮往有天能到阿拉斯加或北極親眼目睹極光。 和兩隻貓一起生活，母貓重達七公斤，正為了牠的體重持續奮戰中。 著有：《不管你捨不捨得，許多事遲早要放下》、《當你不能享受孤寂，你注定無路可去》、《支撐你的， 往往也是讓你崩潰的》。