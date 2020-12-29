如何讓心儀的他主動？教妳勾引的四大藝術

雖然現在兩性地位平等，但我還是覺得在追人與被追這件事當中，女人還是扮演被追的角色比較有利，尤其我們也知道男人常有容易到手就不珍惜的劣根性，問題是到底要怎樣讓喜歡的他把目光放到妳身上？許多女性擁有非常優秀的內涵，也有很棒的品味，但偏偏收穫的都是男性的友誼而不是愛慕，真的很可惜。

能讓男人感到有魅力的原因，跟女性自以為的常常大相徑庭，妳不用逼自己去討好男人，但學習一下勾引的藝術來增進自己身為女人的武器，其實也不是一件壞事喔。

自然散發出的髮香味：

「站在她身旁準備過馬路的時候，她隨手撥了下頭髮，聞到她頭髮散發出來的香味那一瞬間，突然很想親吻她。」一名男性這樣說，對許多男性來說，女性柔順亮麗、散發清香的頭髮總是有種神秘的吸引力。很多女性花大把時間金錢在化妝品上，對頭髮卻隨意對待，其實在男性普遍高於女性的情況，映入他眼簾的首先會是妳的秀髮喔！因此頭皮屑、頭皮味、頭髮油膩這種情況當然要盡量避免，當出現在心儀的他面前時，藉由微風讓剛洗好的髮香味自然的帶到他身邊，將大幅提昇好感度。

用眼睛說話而不是嘴吧：

某些女性在咖啡廳和對面的男性滔滔不絕哈哈大笑，但那男人只是禮貌的傾聽，三不五時還偷滑手機打發時間。對方只是普通朋友的話當然沒關係，但如果是喜歡這個男人，這樣就太母湯了，善於勾引的女性會用她的眼神傳遞訊號，欲語還休的眼神可以讓被動化為主動，但這當然不是死盯著他不放，當他看妳的時候避開他的直視，當他目光移開（但還是感覺到妳的視線時），才看回去，這種擦邊球最能勾起男性的興趣。