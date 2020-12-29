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淘心話讀心讀你

不要把你的好，留給不懂得珍惜的人

▲不要把你的好，留給不懂得珍惜你的人，你應該要好好疼惜你自己，才會遇見美好的愛情。（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

「很多人闖進你的人生，只為了給你上了一課，然後轉身離開！」這句話很讓人有當頭棒喝的感受，通常這種感受需要經歷了一些事、談了幾段戀愛，才能明瞭真正的意義！

年輕時，我也曾經很困惑，到底為什麼老天爺要讓我們遇到了愛情，又在必要時刻讓我們學習了離別？為什麼談一段好好的戀愛是如此的困難？難道我們不值得被愛？抑或是幸福對我們有這麼困難？

命運、真愛它真的存在嗎？我們總是相信過愛情，但相信了一段時間以後，又再次被自己的信念所折磨，一次次的擁有、失去、背叛，這樣的過程讓人耗盡心力。

直到你終於明白了，愛你的人會讓你一直做最真實的自己，因為他們喜歡這樣的你，而之前那些傷人的愛情，他們總是希望你改變，認為你不夠好、認為你還需要再努力，覺得你可以再多配合一點。

我有個朋友，事業和外表都不錯，之前總是遇到鳥男（比渣男再輕微一點），這些男人總是覺得自己條件不錯，希望朋友改變自己，譬如其中之一的鳥男，希望朋友在平常的時候也可以多打扮一下，說著說著就舉例起自己的前女友，說自己的前女友連內在美也會一起打扮，朋友後來和這個鳥男只交往短短四個月就分手了！

「這男人實在太誇張了，我內衣搭不搭配到底關他什麼事？也不照鏡子看看他的樣子！」朋友氣憤地說。

接著又遇到二號鳥男，一直對朋友說要當賢妻良母，要做菜、要會收拾，要做東做西的，朋友一開始還傻傻的認同，畢竟未來要結婚是需要改變一點，但朋友越是改變，發現男友要求越多，最後朋友交往快一年就分手了，分手的時候才發現鳥男早就和前女友有聯絡。

「這男人根本就是垃圾，吃我的用我的，還花我的錢，竟然還敢和前女友聯絡！」朋友氣炸了，也開始不相信愛情，更不想要結婚了

當你開始不為了想要這麼做而去做的時候（結婚），事情就改變了！

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Tags : 幸福愛情戀愛珍惜被愛

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888