▲不要把你的好，留給不懂得珍惜你的人，你應該要好好疼惜你自己，才會遇見美好的愛情。（圖／Shutterstock）

不要把你的好，留給不懂得珍惜的人

「很多人闖進你的人生，只為了給你上了一課，然後轉身離開！」這句話很讓人有當頭棒喝的感受，通常這種感受需要經歷了一些事、談了幾段戀愛，才能明瞭真正的意義！

年輕時，我也曾經很困惑，到底為什麼老天爺要讓我們遇到了愛情，又在必要時刻讓我們學習了離別？為什麼談一段好好的戀愛是如此的困難？難道我們不值得被愛？抑或是幸福對我們有這麼困難？

命運、真愛它真的存在嗎？我們總是相信過愛情，但相信了一段時間以後，又再次被自己的信念所折磨，一次次的擁有、失去、背叛，這樣的過程讓人耗盡心力。

直到你終於明白了，愛你的人會讓你一直做最真實的自己，因為他們喜歡這樣的你，而之前那些傷人的愛情，他們總是希望你改變，認為你不夠好、認為你還需要再努力，覺得你可以再多配合一點。

我有個朋友，事業和外表都不錯，之前總是遇到鳥男（比渣男再輕微一點），這些男人總是覺得自己條件不錯，希望朋友改變自己，譬如其中之一的鳥男，希望朋友在平常的時候也可以多打扮一下，說著說著就舉例起自己的前女友，說自己的前女友連內在美也會一起打扮，朋友後來和這個鳥男只交往短短四個月就分手了！

「這男人實在太誇張了，我內衣搭不搭配到底關他什麼事？也不照鏡子看看他的樣子！」朋友氣憤地說。

接著又遇到二號鳥男，一直對朋友說要當賢妻良母，要做菜、要會收拾，要做東做西的，朋友一開始還傻傻的認同，畢竟未來要結婚是需要改變一點，但朋友越是改變，發現男友要求越多，最後朋友交往快一年就分手了，分手的時候才發現鳥男早就和前女友有聯絡。

「這男人根本就是垃圾，吃我的用我的，還花我的錢，竟然還敢和前女友聯絡！」朋友氣炸了，也開始不相信愛情，更不想要結婚了

當你開始不為了想要這麼做而去做的時候（結婚），事情就改變了！