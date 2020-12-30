被踩到就一股無名火！為什麼你總為同一個雷點爆炸？

▲聽到讓自己不開心的話時，試著去檢視這刺耳背後的原因，這些話所代表的信念真是合理的嗎？ （圖／Shutterstock）

聽到讓自己不開心的話時，

試著去檢視這刺耳背後的原因，

這些話所代表的信念真是合理的嗎？

常常看網友們分享，有一種人每次說話，總會令人不開心，但他一看你不高興了，又會說自己沒那意思或是你想太多，彷彿跟他吵就是自己小鼻子小眼睛似的。我當然也有這種啞巴吃黃蓮，有苦說不出的經驗，就像我有個從學生時代就認識的朋友，她就非常有一秒惹怒我的功夫。

曾經我被她惹怒的狀況是，她把手放在我腰上，輕輕一捏，笑盈盈地說：「長肉了唷？」這舉動頓時讓我感到生氣，但心裡又很清楚人家講的是事實，我能怎麼樣？就算不談身材，她也還是有辦法惹怒我，譬如有次她說：「我記得妳小時候講話沒有台灣國語吔。」聽得我敢怒不敢言，因為只要我翻臉，她鐵定會回答：「台灣國語不好嗎？妳為什麼要生氣呢？妳對台灣國語有意見嗎？」等等，反正到最後有問題的一定變成是我，而不是她。

對我來說，她就像是照妖鏡，總是反映出我自己沒辦法接受自己的問題，所以只好盡量不要見到她。

後來學了很多心理學、社會學與正念認知療法的知識，學會認同自己的優勢在於頭皮下的腦袋，而不是臉蛋跟體重，所以決定她要說就給她說。但最近一次見面，她看到我的第一句話竟然又是：「郭葉，開始有老態了唷！」聽到這話還是讓我覺得很煩，即使已經很快地轉念往「人就是會老，要不然要怎麼辦」的方向去想，但是沒用，我內心深處是非常不高興的。

不過這次聚會中，每個人都談起自己心中的恐懼，她說自己好怕像其他同學一樣，退休後頭髮也不染、越來越胖，穿的衣服越來越寬鬆，所以她不斷地鍛鍊身體、參加各種活動……這時我才突然理解，為什麼她總是能夠惹怒大家。因為她大腦的掃描功能特別旺盛，見到任何人，第一件事就是掃描有沒有哪裡是不完美的。只要看到不完美的東西，她就會不舒服，不吐不快。

在理解她的心情後，我對她的惱怒便完全消失了，想到她每天從睜眼開始就不斷地被不美好的事物電擊，那是多麼的不快樂啊！也因為看待她的角度已經不同，所以我便把過去從她這面照妖鏡所看到自己不完美的地方，通通再拿出來檢視一遍。我再度把身體「大妞」、認知「小博士」、情緒「七彩」給找來一起開會。