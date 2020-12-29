你的愛情，需要一點小心機：讓他更愛你的三個小技巧

▲聰明的人，喜歡猜心；雖然每次都猜對了，卻失去了自己的心。傻氣的人，喜歡給心；雖然每次都被笑了，卻得到了別人的心。（圖／海苔熊提供）

「心理學家」這個頭銜掛了那麼久，說真的心理學也只是略懂略懂，但每次都會有人問我說你是不是很懂得「操弄」別人，我都會在心裡面翻白眼，因為其實我自己也很不喜歡被操弄，真正在做實驗的時候，要操弄一個變項是要控制很多東西的，其實很不容易（而且大多數的時候很可能會失敗XD）。

儘管如此，最近讀到了一些研究還是覺得很有趣可以分享給大家，有些很符合直覺，有些則跟我們都想得不一樣，廢話不多說，就開始吧！

一、時間有限術

消費者心理學的研究發現，促銷最有效的方法就是「只有今天」、或者是「倒數計時」等等。大家對於時間的急迫感往往讓人「沖昏了頭就立刻購買」，因為我們對於「失去的恐懼程度」往往大於「擁有的爽度」，而且我們會對於失去的東西覺得它更有價值（一言難盡，有興趣的可以搜尋展望理論，prospect theory）。所以意思是說，你每次總是讓他「很容易可以約到」，那麼很有可能他就「不懂得珍惜」？這個想法跟我們典型的刻板印象有點像，就是女生好像很難搞男生才會珍惜，但我想先講一下原始的實驗與但書，避免誤用。

美國心理學家Jaime L. Kurtz曾經進行一項研究，想知道人們在發現自己「時間有限」的時候，會不會有不同的感覺。研究者找來大學生來參加研究：

•有一組提醒他即將畢業要離開學校了

•另外一組提醒他們距離畢業還有一段很長時間

•還有一組控制組

然後實驗者要求每個人寫下對自己學校生活的想法和感覺，以及評估他的心情和幸福感等等，結果發現，被告知「即將要畢業」的學生，不論是學習的動機或是參與活動的幸福感都增加了，也會積極參加更多學校的活動，另外兩組沒有太多改變。意思是說，當一個人被提醒到「你的時間很有限」的時候，就會更珍惜剩下的時間。

應用：你可以提醒他一月之後你就會很忙，到時候可能要趕農曆新年前的一些東西，要出來玩變得不容易，如果要約會就趁最近的幾天。或許這種「時間有限」方法，會讓他更珍惜跟你相處的時光。

誤用：這並不是要你變得很難搞、很難約。如果對方原本就對你有好感，那麼你用難搞的方式或許有一點用，但如果對方對你本來就沒有什麼太多的印象，那麼還是親切一點比較好。這個研究是香港人做的。香港大學的戴先熾教授邀請101位單身男子來到實驗室進行一項「想像實驗」，想像他們跟親切的女孩（很積極主動）或難搞的女孩（態度很冷漠被動）一起吃飯，結果發現愈難搞的女孩愈不受男生歡迎（不過，如果那個男生原本就對難搞女生有好感的話，反而會因為他的難搞更想討好她）。

總之，無論你不清楚他對你有沒有好感，你可以給對方設定一些有限的時間，請他珍惜你們相處的日子，不要把自己弄得好像高高在上，怎麼約都約不出去。否則你們真的就不會有機會出去了。